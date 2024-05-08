Bebekleri down sendromlu doğan aile, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı

Kocaeli'de bebek bekleyen çift, özel hastanede yapılmayan testler sonucunda down sendromlu bebekleri olduğunu öğrendi. 8 yıllık hukuk mücadelesinin ardından çifte 21 milyon 289 bin 691 TL tazminat ödenmesine karar verildi.

DÖRTLÜ TARAMA TESTİ YAPILMADI

İzmit'te yaşayan Faruk (44) ve Serpil Gürdal (40) çifti, 2016'da ikinci kez bebek bekledikleri dönemde hamilelik süreciyle ilgili destek almak için ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Gürdal çiftinin iddiasına göre dörtlü tarama testi talepleri doktorun, "Bana güvenmiyor musunuz? Bebeğiniz gayet sağlıklı, bu işin uzmanıyım" söylemleriyle gerek görülmemesi üzerine reddedildi.

BEBEKLERİ DOWN SENDROMLU DOĞUNCA MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Hamilelik sürecinin 7'inci ayına giren Serpil Gürdal, bebeğin karnında hareket etmemesi sebebiyle eşi Faruk Gürdal ile hastanenin yolunu tuttu. Yapılan incelemenin akabinde Serpil Gürdal, bebekte bağırsak enfeksiyonunun yaşandığı öne sürülerek ameliyata alındı. Sezaryen ile dünyaya gelen erkek bebeğin yapılan tetkiklerin ardından down sendromlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Gürdal çifti konuyu mahkemeye taşıyarak, doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.

Faruk Gürdal

21 MİLYON 289 TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Kocaeli 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde açılan dava 8 yılın ardından karara bağladı. Mahkeme, aileye 21 milyon 89 bin 691 TL maddi, 200 bin TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

"HAMİLELİĞİN 7'NCİ AYINDA DÜŞÜK TEHLİKESİ YAŞADI"

Süreci anlatan Faruk Gürdal şunları söyledi: "İlk çocuğumuzu Allah 8 yıl sonra nasip etti, sonrasında tüp bebek yaptık. İkinci çocuğumuz doğal yollardan geldi, hamilelik sürecinde üzerinde çok durduk. Özel bir hastaneye gitmek istedik. Aslında maddi durumumuz çok da iyi değildi, işsizdim. Özel hastanede insanlar özel ilgi bekler. 15 günde bir gidersiniz ense yapısı, kalp atışına bakarlar, fakat bunların hiçbiri fark edilmedi. Hamilelik sürecinin 7'nci ayında annenin mide bulantıları, düşük tehlikesi süreçlerini yaşadık.

"ÇOCUĞUN HİÇ KIPIRDAMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Çocuğun hiç kıpırdamadığını öğrendik. Tahlillerin tamamını yaptırmak istedik fakat ilk taramadan sonraki tahlillerimiz yapılmadı. Biz yapılmasını istemiş olmamıza rağmen yapılmadı. Doktorumuz 'Bana güvenmiyor musunuz? Ben size ne söylüyorsam odur. Gerek yok bebeğiniz gayet sağlıklı' dedi. 'Hocam bu tarz sorunlar yaşıyoruz, problem olmaz mı?' dediğimizde ise 'Hayır ben bu işin uzmanıyım. Bana güvenmeniz gerekiyor' dedi."

"AMELİYATTAN SONRA DOWN SENDROMLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Eşinin hamileliğinin 8'inci ayında doğuma alındığını kaydeden Gürdal, "Sebebini sorduğumuzda bağırsak enfeksiyonu yaşadığını, ölüm tehlikesi olduğu için bir an önce alınması gerektiğini söyledi. İşin ucunda ölüm olduğu için biz de kabul ettik. 1 gün sonrasında ameliyata alındı ve down sendromlu olduğunu öğrendik. Biz down sendromunun ne olduğunu bilmiyorduk. Yoğun bir psikolojik baskı yaşadık. Psikolojik ve maddi süreci nasıl atlatırız diye çok düşündük. İyi bir aile bireyi olamam, iyi bir çocuk yetiştiremem düşüncesiyle dava açmaya karar verdik. 8 yılın sonunda dava çok şükür lehimize sonuçlandı" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMA GÜZEL BİR GELECEK HAZIRLAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Emsal niteliğinde bir karar çıktığını söyleyen Faruk Gürdal, "Karar lehimize sonuçlandı. Miktarı biz belirlemedik, maddiyatta gözümüz yok. 21 milyon TL lehimize sonuçlandı. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çocuğuma güzel bir gelecek hazırlayacağım için çok mutluyum. Türkiye'deki ailelere emsal olmaktan mutluyum. Çocuğumun eğitimi için harcayacağım. 8 yaşına geldi, hala bezleniyor. Konuşamıyor, çok geç yürüdü. 3,5 yaşında yürümeye başladı. 36 günlük yoğun bakım süreci vardı. Bu süreç bizi çok etkiledi. 35 gün yavrumuza kavuşamadık. Annesi boğazından hortum salarak beslemişti. Bu süreçler bizi çok yıprattı. O benim evladım, down sendromlu olduğu için bu davayı açmadım. Çocuğumun hakkı olduğu için bu davayı açtım" dedi.