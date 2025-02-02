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Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

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Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yaşanan yolcu alma kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Olayda şoförlerden biri sopa ile darp sonucu yaralanırken, diğeri ise tüfekle bacaklarından vurulup, aynı zamanda bıçaklanarak ağır yaralandı. Öte yandan, yaralanan şoförlerin yerde kanlar içinde yardım beklediği görüntüleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

YOLCU ALMA TARTIŞMASI BIÇAKLI, SOPALI VE TÜFEKLİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförlerinden Y.A. ve Ö.Ö. arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine saldırdı.

Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İKİSİ DE YARALANDI

Olayda O.Ö. sopa ile darp sonucu yaralanırken, diğer dolmuş şoförü Y.A. ise tüfekle bacaklarından vurulup, aynı zamanda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

YERDE YARDIM BEKLEYENLERE İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

Olay sonrası yaralanan ve yerde yatan şahısların yardım bekledikleri anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde vatandaşların yerde yatan Y.A.'ya kemerle turnike yaparak kan kaybını önlemeye çalıştıkları görüldü. Görüntülerde ayrıca vatandaşların duruma tepki gösterdikleri de gözlendi.

Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"MİNİBÜS ŞOFÖRLERİMİZ ARASINDA KAVGADA ŞÜKÜRLER OLSUN VEFAT YOKTUR"

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan İbrahim Karataş olay sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise olayda kullanılan bıçak, sopa ve tüfeklerin araçlarda ne aradığı konusuna açıklık getirmedi. Karataş açıklamasında, "Minibüs şoförlerimiz arasında kavgada şükürler olsun vefat yoktur. Her iki tarafın da geriden gelen bir husumeti yoktur. Olay trafikte tamamen gelişmiş bir durum. Üzgünüz" dedi.

Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Angut bunlar

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