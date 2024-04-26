Otomobilde gördüğü annesine kurşun yağdırarak ağır yaraladı

Diyarbakır'da 17 yaşındaki S.D., cadde üzerinde bir otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü 35 yaşındaki annesi B.D.'yi tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KURŞUNLAR VÜCUDUNUN FARKLI YERLERİNE İSABET ETTİ

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde duran 17 yaşındaki S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi görünce tabancayla ateş etti. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE 7 BOŞ KOVAN BULUNDU

B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.

YARALI KADININ HAYATİ RİSKİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan anne B.D., Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.