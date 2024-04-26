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Otomobilde gördüğü annesine kurşun yağdırarak ağır yaraladı

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Diyarbakır'da bir çocuk otomobilin içinde gördüğü annesine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan çocuk ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da 17 yaşındaki S.D., cadde üzerinde bir otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü 35 yaşındaki annesi B.D.'yi tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KURŞUNLAR VÜCUDUNUN FARKLI YERLERİNE İSABET ETTİ

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde duran 17 yaşındaki S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi görünce tabancayla ateş etti. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde gördüğü annesine kurşun yağdırarak ağır yaraladı

OLAY YERİNDE 7 BOŞ KOVAN BULUNDU

B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.

Otomobilde gördüğü annesine kurşun yağdırarak ağır yaraladı

YARALI KADININ HAYATİ RİSKİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan anne B.D., Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Otomobilde gördüğü annesine kurşun yağdırarak ağır yaraladı

Otomobilde gördüğü annesine kurşun yağdırarak ağır yaraladı

Otomobilde gördüğü annesine kurşun yağdırarak ağır yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Bağlar Çocuk Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (13)

Marko Apostolidis:

bir gün bir kadına bir hizmet verdim paramı istiyorum... kadın parayı boyu kadının göbeğine kadar olan oğluna verdi, oğlu bana verdi. afalladım. paranın üstünü kadına uzattım oğlan bir hamle aramıza girdi paranın üstünü elimden kaptı... bugün pişmanım oğlanı sövmediğime çünkü aydın'da başka bir olayda birini dövdüm. ama onu dövmem onu etkilemedi, sütun gibi önümde durup gelen ne varsa öyle kabul etti.

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Güray Dilli :

Kek tarifi yapaydınız daha güzel okunurdu..

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Ferhat Uras:

Şu anda bu yazıdan ne anlamam gerektiğini anlamaya çalışıyorum!!!

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Bozkurtlar Ulusun:

Türkçe öğretmeninizin iletişim bilgilerini verirmisiniz kendisine birşey dememiz gerekli

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Güray Dilli :

Demek ki oralarda silah edinmek çok kolay , tabi kullanmak da..

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Marko Apostolidis:

hele annesine karşı... kadının doğurduğu çocuk annesini esaretine alıyor, annesi üzerinde hüküm sürebiliyor, annesinin hareketini beğenmezse kurşunu basıyor... annesine bunu yapan annesi olmayana neyi yapar? annesi bana para bile uzatamaz bir metre boyunda oğlu araya giriyor... oğlanı dövmediğime pişmanım, kek tarifi dağıtmaktan hayırlı olurdu...

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YILDIRAY YILDIRIM:

soru 1 ) sokakta herkes rahatlıkla ağzında mermi olan silah taşıyabiliyor mu? soru 2 ) 17 yaşındaki çocuğun belinde silahın ne işi var ? soru 3 ) silah temin etmek niçin bu kadar kolay ? soru 4 ) silah var ise mermi de gerekli. mermi temin etmek niçin bu kadar kolay? soru 5 ) o şehirde 17 yaşındaki öocuğun silahı var ise ; aşiret ağalarının evlerinde ne tür silahlar var? soru 6 ) ülkede hukuk olsa idi bunlar olurmuydu?

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Marko Apostolidis:

evlerde tek eksik olan okunmayan kuranlar... kuran gerçekten harika bir felsefe kitabı... en basit mesajı "herkes günahkar öyleyse kimse kimseyi yargılamasın... yargılayan ise davacı statüsünden davalı statüsüne düşeceğini bilerek davacı olsun" ... sonuçta kurana bakan ve uyan oluyor bir hz. mevlana gibi biri...

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ARSLANOĞLU Hakan:

Bir evlat Annesine kurşun yağdırmışsa o olay namus olayıdır. Orası Diyarbakır bağlar yanlış yapanın anası ağlar.

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Hasan Kilic:

NAMUS DER ADLI KONTROL SERBEST

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