Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
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Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor. Anneler, Kurban Bayramı'nda çocuklarına kavuşarak çifte bayram yaşamanın hayallerini kuruyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde eski HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2 bin 89'uncu gününde de devam ediyor.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

"ÇOCUKLARIMIZ DÖNENE KADAR BURADAYIZ"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan yaklaşık 6 yıldır haber alamadığını söyledi. Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman, "Anneler olarak eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımız dönene kadar da buradayız. İnşallah oğlum gelir kavuşuruz. Bu sevinci hep beraber anneler olarak burada yaşarız." dedi. Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

"İNŞALLAH EVLATLARIMIZI ALIP ÇİFTE BAYRAM YAŞARIZ"

Anne Sariye Tokay ise oğlu Mehmet'e kavuşmak için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti. Tokay, "Kurban Bayramı yaklaştı. İnşallah evlatlarımızı alıp çifte bayram yaşarız. Anne ve babalar olarak evlatlarımızın hasretini çekiyoruz, evlatlarımızı versinler." diye konuştu.

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Dünya âlem biliyor çoçuklarının kaçırılmadığını bilerek isteyerek katıldığını bunlarında akpden aldıklarını fon ile çalıştıklarını

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