Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

'Kara para aklama' suçundan yargılanan Dilan Polat'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı skandal görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Başsavcılık; Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 4 isim hakkında gözaltı kararı da verildi.