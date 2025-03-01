Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
'Kara para aklama' suçundan yargılanan Dilan Polat'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı skandal görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
Başsavcılık; Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı.
GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 4 isim hakkında gözaltı kararı da verildi.