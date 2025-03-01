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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

'Kara para aklama' suçundan yargılanan Dilan Polat'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı skandal görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı! Paylaştıkları video başlarını yaktı

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Başsavcılık; Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı! Paylaştıkları video başlarını yaktı

GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 4 isim hakkında gözaltı kararı da verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı! Paylaştıkları video başlarını yaktı

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıVatandaş:

şu pislikleri haber yapmaktan bıkmadınız canları cehenneme yeter artık.

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Haber YorumlarıASar Gnc:

bunlar akillanmaz. cocuklara yazik

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

iyi oldu dini gösteriş yapan Dilan münafığı busefer kaçamayacak. sözde kapanmıştı ne oldu Dilan primlerin işe yaramadı

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Bunlarda bir gram beyin yok varsa da sünger olmuştur.

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Haber YorumlarıBarış KARATAŞ:

düşman gerek yok Dilan yeter

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Haber YorumlarıCece Cece:

Sabah Serbest kalırlar merak etmeyin paraları çok bizim de adaletimiz yok

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Haber YorumlarıEmrah Acar:

ulan bir defa girdiniz içeri. adalet felan filan yırttınız. islah olmadınız mı? çocuklarım ne yapar diye yırttın bir taraflarını. hala islah olmadınız. yav şu üç aylarda bari insaf. yazık size Allahın sopası yok işte. ilahi adalet deniyor buna.

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Haber YorumlarıEmre emre:

Hani bunların paraları yoktu,komşular eş dost yardım ediyor ve öyle geçiniyorlardı.

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Haber Yorumlarıyavuz selim:

milyon, milyar paranız var ama tek dostunuz yok. ölseniz daha iyi

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Haber YorumlarıCennet Karabulut:

Ben anlayamadım videoda uyusturucuya yönelik Bi söylem hareket kullanma vs hicbirsey yok nasıl soruşturma başlatılıyor

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