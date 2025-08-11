Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi'ndeki cami hasar gördü.

İNCELEME SIRASINDA ÜZERLERİNE MALZEME DÜŞTÜ

Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara inceleme yaptıkları sırada üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.