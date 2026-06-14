Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fotomaç'a verdiği röportajda Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özbek, seçim sonrası Aziz Yıldırım'ı telefonla aradığını belirterek, "Telefonla kendisini aradım ve tebrik ettim. Kendisi de çok memnun oldu. Aramızda güzel bir konuşma geçti." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN LOKOMOTİF İKİ KULÜBÜYÜZ"

İki kulübün rekabetinin yanı sıra ortak çıkarlarının da bulunduğunu vurgulayan Özbek, iş birliği mesajı verdi. Galatasaray Başkanı, "Türk futbolunun lokomotif iki büyük kulübüyüz. Dolayısıyla burada bazı konularda güç birliği, bazı konularda beraber hareket etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

NAKLEN YAYIN GELİRLERİ İÇİN ORTAK HAREKET

Özbek, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek yayın ihalesine de dikkat çekti. "Aziz Başkan döneminde, Kulüpler Birliği Başkanı'yken naklen yayın geliri 500 milyon dolardı. Şimdilerde 170 milyon dolar civarında." diyen Özbek, Türk futbolunun ekonomik açıdan eski seviyelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

"AZİZ BEY DE SICAK BAKIYOR"

Dursun Özbek, yayın gelirlerinin artırılması konusunda Aziz Yıldırım ile benzer düşündüklerini belirtti. Özbek, "Ortak menfaatlerimiz olan yerler var. Aziz Bey de sıcak bakıyor. Naklen yayın konusunda birlikte hareket edeceğiz. Naklen yayın gelirlerinin tekrar eski rakamlara ulaşmasını istiyoruz." sözlerini kullandı.