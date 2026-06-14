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Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
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A Milli Takım'ın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Nihat Kahveci, hem futbolcuları hem de teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert sözlerle eleştirdi. Deneyimli yorumcu, özellikle son bölümdeki oyuncu değişikliklerine tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Takım, futbol kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, "Vallahi zor bir yayın olacak arkadaşlar. Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"KİMSE GÖREVİNİ YAPAMADI"

Milli takımın sahadaki performansını sert sözlerle eleştiren Kahveci, oyuncuların beklentilerin altında kaldığını söyledi. Eski milli futbolcu, "Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz oyuncularımız bekleneni yapmadı. Rakip forveti tutar dediğimiz savunmacılarımız görevini yapamadı. Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

"BİZ OYUNUMUZUN B'SİNİ BİLE OYNAYAMADIK"

Avustralya'nın maç planını kusursuz uyguladığını belirten Kahveci, Türkiye'nin kendi seviyesinin çok uzağında kaldığını ifade etti. Kahveci, "Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp bu maça 100 dakika taşıdı. Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B'sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik." sözlerini kullandı.

MONTELLA'YA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİSİ

Nihat Kahveci'nin en sert eleştirisi ise Vincenzo Montella'nın yaptığı hamlelere yönelik oldu. Deneyimli yorumcu, "Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail'le Zeki çıkıyor, Mert'le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİLERİMİ BİR GRAM KARŞILAMADI"

A Milli Takım'ın genel performansından memnun kalmadığını belirten Kahveci, takım olarak beklentilerinin karşılanmadığını söyledi. "Takım olarak benim beklentilerimi bir gram karşılamadı. Çok da doğru yapan yoktu bu arada." diyen Kahveci, mağlubiyetin ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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