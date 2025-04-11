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Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı

Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı
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Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski erkek arkadaşı jokey Berk Çetin'in ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından kendisini sürekli takip ettiğini, evine izinsiz girmeye çalıştığını, fiziksel saldırılarda bulunduğunu açıkladı. Çetin'in uzaklaştırma kararını defalarca ihlal ettiğini belirten Bilic, şiddet görerek hastaneye kaldırıldığını ve savcılığa başvurduğunu duyurdu.

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Danla Bilic, eski erkek arkadaşı jokey Berk Çetin tarafından uzun süredir psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Çetin tarafından ısrarlı takip, taciz ve darba maruz bırakıldığını duyuran Bilic, yaşadıklarını tüm detaylarıyla aktardı.

Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı

"EVİME KADAR GELDİ, FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Bilic'in paylaşımlarına göre; ocak ayında sonlanan ilişkilerinin ardından Berk Çetin, defalarca kez 30 yaşındaki fenomenin ikametgahına izinsiz yaklaştı. Site güvenliğini aşarak Bilic'in evinin kapısını zorlayan Çetin, kimi zaman da kuryeymiş gibi davranarak eve girmeye çalıştı. Bilic, Çetin'in kendisini uzun süre boyunca takip ettiğini, şoförüne saldırdığını ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtti.

Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı

"SPOR KULÜBÜNDE DARP ETTİ"

Son olarak Bilic, 11 Nisan 2025 tarihinde üyesi olduğu spor kulübünün restoran bölümünde Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıkladı. Güvenlik kameralarının görüş alanında gerçekleşen yumruklu saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden darp raporu alan Bilic, Aile İçi Büro'ya yeniden başvuruda bulundu.

Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı

"UZAKLAŞTIRMA KARARINI 5 KEZ İHLAL ETTİ"

Uzaklaştırma kararına rağmen tacizlerin sürdüğünü belirten Danla Bilic, Berk Çetin'in bugüne kadar kararı 5 kez ihlal ettiğini kaydetti. Avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduğunu ve daha sıkı tedbirlerin alınmasını talep ettiğini belirten Bilic, güvenliğinin sağlanmasını beklediğini ifade etti.

Danla Bilic'in paylaşımları şu şekilde;

Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı

Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı

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Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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