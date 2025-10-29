Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

İngiltere'de 23 yaşındaki bir kadın gardiyanın, görev yaptığı cezaevindeki mahkûmla mescitte cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Olay sırasında iki mahkûmun dışarıda nöbet tuttuğu iddia edildi.

Isabelle Dale adlı gardiyanın, soygun suçundan hüküm giyen Shahid Sharif ile Surrey'deki Coldingley Cezaevinde yakınlaştığı belirtildi. Mahkemede sunulan delillere göre Dale, olayı takip eden dakikalarda mescitten çıkarak kemerini düzelttiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha sonra Sharif'in Dale'e attığı mesajda, "Bugün sevgimizi paylaşmak güzeldi" dediği ortaya çıktı.

12 yıl hapis cezası bulunan Sharif, olay sonrası Kent'teki Swaleside Cezaevine nakledildi. Ancak iddialara göre Dale, 2022 yılının Eylül ve Ekim aylarında onu üç kez daha ziyaret etti. Güvenlik kameraları, bir görüşmede ikilinin öpüştüğünü gösteriyor.

Soruşturma, Dale'in cezaevinin elektronik sisteminden flört içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdiğini, hatta mahkûma 100 sterlin para aktardığını da ortaya koydu.

Ayrıca Dale'in, Sharif'in talebi üzerine "spice" adlı sentetik uyuşturucu madde emdirilmiş zarfları cezaevine sokmasına yardım ettiği öne sürüldü.

Polis, genç kadının aracında uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili malzemeler, evinde ise Sharif'in aldığı nişan yüzüğü ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını buldu.

Daha da şaşırtıcı olan, Dale'in bir başka mahkûmla da yakın ilişki yaşadığına dair mesajların ortaya çıkması. Genç gardiyan, bir mesajında "Belki sadece ben gardiyan olduğum için benimle ilgileniyorsun ama senin öyle biri olmadığını düşünüyorum" yazmış.

Savcı Kieran Brand, mahkemede yaptığı açıklamada, "Bu dava cezaevi içindeki yolsuzluk, yasa dışı uyuşturucu trafiği ve görevi kötüye kullanma ile ilgilidir. Dale, hem bir mahkûmla ilişki yaşamış hem de yasaklı madde kaçakçılığına karışmıştır" dedi.

Portsmouth'lu Dale, "görevi kötüye kullanma" ve "cezaevine yasaklı madde sokma" suçlamalarını reddetti.

East Sussex'li Lilea Sallis isimli kadın da aynı suçlamalarla yargılanıyor.

Mahkûm Sharif ise uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını kabul etti.

Davanın duruşmaları sürüyor.