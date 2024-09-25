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Canına kıyan fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi sessizliğini bozdu

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TikTok fenomeni Kübra Aykut'un, yazdığı intihar mektubunun ardından yaşadığı binanın 5. katından atlayarak intihar etmesi sevenlerini yasa boğuldu. Aykut'un intiharından sonra sessizliğe gömülen sevgilisi Enes Çetinkaya, hüzün dolu paylaşımıyla yürekleri dağladı.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yazdığı intihar mektubundan sonra 5'inci kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Kübra Aykut'un ölümünün ardından sevgilisi Enes Çetinkaya, sessizliğini bozdu. Sevgilisinin acısı çok daha tazeyken acısını içinde yaşayan Çetinkaya "Bırakıp gittin... Üzmeyeceğim seni gitmeyeceğim demiştin..." paylaşımıyla herkesi hüzne boğdu.

İNTİHAR ETTİ

İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde yaşandı. Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı lüks bir sitenin 5'inci katındaki dairesinden atladı. Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kübra Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

Canına kıyan fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi sessizliğini bozdu

İŞTE O NOTTA YAZANLAR:

Fenomen Kübra Aykut'un intihar etmeden önce yazdığı mektup da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut, mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.

Canına kıyan fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

Kübra Aykut'un intihar etmeden önce evini temizlediği ve o anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Öte yandan Kübra Aykut'un sevgilim diye bahsettiği kişi ise fenomen Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Kübra Aykut'un ölüm haberini alan Dilan Polat ile Engin Polat, soluğu hastanede aldı. Kübra Aykut'un ölümünün ardından inceleme başlatıldı. Öyle ki genç fenomenin intihar öncesi bir mektup bıraktığı, Aykut'un mektubunda telefonunun şifresini de yazdığı iddiası ortaya çıktı. Kübra Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Aykut'un, "Her şeyimi gayet topladım. Hiçbir sıkıntı yok. Ama kilomu toplayamıyorum. Her gün bir kilo geriye gidiyorum.

Canına kıyan fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi sessizliğini bozdu

Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Yemek yiyemiyorum ama acıkmıyorum da. Aranızda böyle olanlar var mı delireceğim az kaldı. İnternetten karışım buldum iştahımı açsın diye onları içiyorum. Vitaminlerimi içiyorum. Acaba vitaminler mi acıktırmıyor diye şeyler uydurmaya başladım. Doktorumu aradım birden yeme diyor. Ama ben hiçbir şey yiyemiyorum. Sanırım yarın 43. Haftaya 40'a olurum diye düşünüyorum. Bana acil kilo aldırmanız lazım. Yemek yiyemediğim için gücümü de toplayamıyorum ve evimi temizleyemiyorum. Bana yardım eden bir abla vardı ona da ulaşamadım" dediği görüldü. Doktorumu aradım birden yeme diyor. Ama ben hiçbir şey yiyemiyorum. Sanırım yarın 43. Haftaya 40'a olurum diye düşünüyorum. Bana acil kilo aldırmanız lazım. Yemek yiyemediğim için gücümü de toplayamıyorum ve evimi temizleyemiyorum. Bana yardım eden bir abla vardı ona da ulaşamadım" dediği görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Canına kıyan fenomenin avukat sevgilisi sessizliğini bozdu

Canına kıyan fenomenin avukat sevgilisi sessizliğini bozdu

Canına kıyan fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi sessizliğini bozdu
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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