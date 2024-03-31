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Oyunu kullanan Cem Yılmaz, sandık başındaki sözleriyle güldürdü

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İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti. Cem Yılmaz ve İbrahim Kutluay da Candan Erçetin'in sandık görevlisi olduğu İstanbul'da Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı.

SEÇİMİN HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Sabahın erken saatlerinde okula gelen Cem Yılmaz, 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yılmaz, her sene hakkında çıkan "Sandık başındakileri kırdı geçirdi" haberlerini tiye alarak "Ben bir şey yapmıyorum ama öyle yazıyorlar" dedi. Komedyen oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrılırken gazetecilerle şakalaşmayı da ihmal etmedi.

İbrahim Kutluay da 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kutluay daha sonra okuldan ayrıldı.

Candan Erçetin sandık görevlisi oldu, aynı okulda Cem Yılmaz oy kullandı

Candan Erçetin sandık görevlisi oldu, aynı okulda Cem Yılmaz oy kullandı

Candan Erçetin sandık görevlisi oldu, aynı okulda Cem Yılmaz oy kullandı

Candan Erçetin sandık görevlisi oldu, aynı okulda Cem Yılmaz oy kullandı

Candan Erçetin sandık görevlisi oldu, aynı okulda Cem Yılmaz oy kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Ahmet Aydın null:

artık güldürmüyor iksiri bitmiş bu elamanın

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Nurullah Aydın:

Tam bir islam düşmanı

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Sinan Bulduk:

Ramazan ayının ilk günü paylaştığın Rakı masası fotoğrafının devamını bekliyorduk Cem Y. Ne oldu , linç gelince kuyruğu kıstırdın palyaço seni..

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