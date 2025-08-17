Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Tedbir amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamaya göre ise Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyü de tedbir amacıyla tahliye edildi. Böylelikle bölgede tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi.

"YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SİRAYET ETMEDİ"

Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamada, "Eceabat Beşyol köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı 7 oldu. Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından, kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar." ifadelerine yer verildi.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çanakkale-Gelibolu-Tayfur köyü yangınına Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

TARİHİ ALANLAR TEHLİKE ALTINDA

Yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERE GİRİŞLER TEKRAR AÇILDI

Tedbir amacıyla tahliye edilen köylere girişler, bölgede yapılan son incelemeler neticesinde tekrar açıldı.

ALEV SAVAŞÇILARININ ZORLU MÜCADELESİ KAMERADA

Saatte 60 kilometrelik hızla esen rüzgarda alevlerle mücadele eden ekiplerin o anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Hem rüzgarla hem de alevlerle mücadele eden ekipler zor anlar yaşadı.