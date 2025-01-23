Büyük kızı Kartalkaya'ya gitmedi hayatta kaldı... Küçük kızıyla can verdi

KARTALKAYA'da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14), Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Yangın sırasında Müge Turan'ın eşi Tolga Turan'ı arayarak yardım istediği öğrenilirken cenazeler kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul'da bir bilişim firmasında CEO olarak görev alan Tolga Turan'ın eşi Seha Müge Turan ve kızı Alya Turan, yarıyıl tatilini geçirmek için gittikleri Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybetti. Bolu'dan İstanbul'a gönderilen Müge Turan ve kızı için bugün Kilyos Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tolga Turan ve tatile gitmekten son anda vazgeçtiği öğrenilen büyük kızı Eylül Turan taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Müge Turan ve kızı Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİNDEN YARDIM İSTEMİŞ

Öte yandan, Müge Turhan'ın yangın sırasında eşini arayarak yardım istediği öğrenildi.

'BÜYÜK KIZINI DA BOLU'YA DAVET ETMİŞLER AMA GİTMEK İSTEMEMİŞ'

Cenazede konuşan yakınlardan Pınar Nilgün Kutsal, "Ben anneannesinin arkadaşıydım. En çok da o üzülmüştür. Çocuklarını çok iyi yetiştirdiler. Bu ülkeye çok iyi bir evlat vereceklerdi, kısmet olmadı. 2 gün önce bize uğramışlardı. Kedileri sevmiştik, her şey çok iyiydi. Bu sabah haberlerini aldım ve inanamadım. Hayatımda ilk kez bu kadar canım acıyor. Allah hepsini gittikleri yerde rahat ettirsin. Ölen herkesin ruhu şaad olsun. Lütfen bu durumu düzeltelim. Önlemleri ciddiye alalım. Çok fazla can kaybı yaşanıyor. Ülkelerimiz gençleri, iyi yetişmiş insanları en büyük sermayesidir. Lütfen bu sermayemizi koruyalım. Müge'yi çok severdim. Büyük kızları Eylül, İngiltere okuyor. Onu da otele davet etmişler ama gitmek istememiş. Anne kız beraber gitmişler. Müge de eskiden basın mensubuydu. Eşinin kendi bilgisayar şirketi var. Evi şen kahkahalar ile doldururlardı. Bir aile yok oldu. Baba kız kaldılar" dedi.