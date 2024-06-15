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Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 çocuk annesi Gülnaz Güler, bayram temizliği yaparken camdan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alıp ev koşan kızı baygınlık geçirirken, Güler'in eşinin de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Bursa'da bayram temizliği yaparken camdan düşen 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. Talihsiz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5.Yüce Sokak üzerinde oturan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, bayram temizliği yapmak için sabah camları silmek istedi. Cama çıkan Güler bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Olayı gören komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri birinci kattan düşen Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Acı haberi alan kızı ise eve geldiği esnada baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kızı gözyaşlarına boğulurken, talihsiz kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

EŞİ DE 6 AY ÖNCE ÖLMÜŞ

Öte yandan, 2 çocuk annesi Güler'in eşi Mehmet Güler'in de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Çocuk Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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