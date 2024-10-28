Burdur'da son iki ayda suça karışan 120 şahıs tutuklandı

Burdur'da Eylül ve Ekim ayında gerçekleşen olayların açıklandığı, Valilik'te düzenlenen güvenlik toplantısında Vali Tülay Baydar Bilgihan, asayiş olaylarının neredeyse tamamının aydınlatıldığını belirtti.

Burdur Valiliğinde Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında düzenlenen Genel Güvenlik Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı'nın katılımıyla Eylül ve Ekim ayında gerçekleşen olaylar hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

Öğrencilerin güvenliği için 779 personel aktif rol alıyor

Burdur'da 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde 779 personelin aktif görev aldığını dile getiren Vali Tülay Baydar Bilgihan, "İlimiz genelinde toplam 244 okulda (İlkokul-Ortaokul-Lise) 10 sabit okul kolluk görevlisi ve 224 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile 425 yaya ve 120 motorize ekiplerimizce gerekli tedbirler alınmıştır. İl genelinde, Eylül ve Ekim aylarında genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi, özellikle okul ve yurt çevrelerinde öğrencilerimizin güvenli bir ortamda öğrenim ve barınmalarını sağlamak amacıyla 400 ekip ve 975 personelin katılımıyla gerçekleştirilen planlı/şok uygulama çerçevesinde; 138 kafe, 51 internet kafe ve oyun salonu, 268 market, 577 umuma mahsus park ve bahçe, 199 okul çevresi kontrol edilmiş, çocuklara sigara satışı yaptığı tespit edilen 1 iş yeri sahibi hakkında Sağlık için Tehlike Madde Temini suçu çerçevesinde adli işlem yapılmıştır. 8 bin 498 şahsın GBT sorgusu yapılmış, aranması tespit edilen 3 şahıs yakalanmıştır. 10 bin şahıs sorgulanmış, bin 250 araç/sürücüsü kontrol edilmiş, kusurlu olduğu tespit edilen 37 araç sürücüsü/plakasına 186 bin 228 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanmıştır" dedi.

Terör propagandası yapan 14 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı

Terörle mücadeleye aralıksız devam edildiğini dile getiren Vali Bilgihan, "Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 12 (PKK-KCK) ve 2 DHKP-C olmak üzere toplam 14 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatılmış ve bu hesaplar erişime engellenmiştir" ifadesini kullandı.

75 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı birçok operasyon düzenlendiğini belirten Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçları çerçevesinde Eylül ve Ekim aylarında 24 operasyon gerçekleştirilmiş, yol izin belgesi olmadan seyahat eden 23 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak toplam 92 bin 805 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yasal kalış hakkı bulunmayan, ülkemize illegal giriş yapan, kamu düzenini ihlal eden, cezaevinden çeşitli suçlardan tahliye olan toplam 75 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri yapılmış, 50 yabancı uyruklu şahıslar Kilis, Aydın, Hatay ve Antalya Geçici Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

Burdur'da Eylül ve Ekim aylarında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 60 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Bilgihan, "Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 74 şahsa işlem yapılmış 11 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 2 bin 29.38 gram kubar esrar, 7.47 gram eroin, 125 kök kenevir bitkisi, 148.81 gram bonzai, 45 gram kenevir tohumu, 295 adet sentetik ecza, 26.05 gram metamfetamin, 83.58 gram toz esrar, 5.97 gram skunk, 5.95 gram kokain, 35 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele çerçevesinde düzenlenen toplam 63 ayrı faaliyette Bin 484 anne ve anne adayına ve 8 bin 722 üniversite öğrencisine bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmiştir" dedi.

Kaçakçılara geçit yok

Geçtiğimiz son iyi ay içerisinde kaçakçılara yönelik 50 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Gerçekleştirilen operasyonlarda 60 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda; bin 180 paket kaçak sigara, 17 bin 454 adet sigara filtresi, 3 bin 20 adet sigara kağıdı, 49 bin 160 adet dolu ve boş makaron, 259 kilogram kıyılmış tütün, 43 adet makaron doldurma makinesi, 700 adet mükerrer kullanım amacıyla kesilmiş bandrol, 150 adet nargile kömürü, 40 litre etil alkol, 5 litre kaçak/bandrolsüz içki, 37 adet elektronik sigara, 263 adet muhtelif gümrük kaçağı eşya, 22 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet av tüfeği, 280 adet fişek, 37 adet kartuş ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

"Asayiş yönünden neredeyse aydınlatılmayan olay yok"

Burdur'da meydana asayiş olaylarının neredeyse hepsinin aydınlatıldığını ifade eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Mal varlığına yönelik meydana gelen 274 olayın yüzde 96'sı, kişilere yönelik meydana gelen 820 olayın yüzde 99'4'ü, millete ve devlete karşı gerçekleşen 35 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Asayiş suçları kapsamında Eylül ayı içerisinde 14 kişi tutuklanmış, 4 kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 24 adet yivsiz tüfek, 12 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 18 adet kesici ve delici alet ele geçirilmiştir" dedi.

Eylül ve Ekim ayında 95 aranan şahıs cezaevine gönderildi

Aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Vali Bilgihan, "Eylül ve Ekim ayı içerisinde farklı suçlardan aranan toplamda 270 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 86'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" diye konuştu.

2 siber dolandırıcılık olayı aydınlatıldı

Siber Suçlarla Mücadelede sanal devriyeler sayesinde meydana gelen 2 dolandırıcılık olayının aydınlatıldığını aktaran Vali Bilgihan, "Eylül ve Ekim ayı içerisinde 2 nitelikli dolandırıcılık olayı meydana gelmiş her iki olay da aydınlatılmıştır. Gerçekleştirilen sanal devriyelerde dolandırıcılık amacıyla açılan 130 web sitesi ve sosyal medya hesabı ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 14 sosyal medya hesabı ve yasadışı bahis konulu 56 internet sitesi USOM'a (Uluslararası Siber Olaylar Merkezi) bildirilmiştir. Siber farkındalık eğitimi çerçevesinde 43 öğretmen/öğrenci velisi, 48 öğrenci ve diğer vatandaşlar ile yapılan etkinliklerde 11 bin 223 vatandaşa bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verilmiştir" şeklinde konuştu.

Son iki ayda meydana gelen kazalarda 7 kişi öldü

Trafik güvenliğini sağlamaya yönelik ekiplerin aktif sahada olduğunu ve son iki ayda meydana gelen kazalarda 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Bilgihan, "Eylül ve Ekim ayı içerisinde 220 bin 491 araç ve sürücüsü sorgulanmıştır. Meydana gelen kazalarda maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 7 bin 866 hemşehrimize trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır. 13 okulumuzda öğrencilere yönelik trafik kuralları ve genel güvenlik konularında farkındalık amacı ile bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoför ve yolculara emniyet kemeri ile alakalı bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında broşür dağıtımı yapılmıştır" dedi. - BURDUR