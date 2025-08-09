Eşi tarafından öldürülen Sinem 2 kez lösemi atlatmış

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz gecesi boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 28 yaşındaki Sinem Somun ile ilgili genç kadının avukatı Ozan Karagöz, cinayete giden süreci bir raporla kamuoyuna açıkladı.

EVLENMEDEN ÖNCE 2 KEZ LÖSEMİ ATLATMIŞ

Evlilik öncesinde iki kez lösemi hastalığını atlatan Sinem Somun'un evlendikten sonra da eşinden gördüğü şiddet ve kötü muamele nedeniyle boşanma kararı aldığını anlatan Karagöz, gemide çalışarak geçimini sağlayan Sinem'in eve her döndüğünde eşi Ali Eren Somun ile evlilik birliğini sarsacak düzeyde tartışmalar, hakaretler ve tehditler yaşadığını anlattı.

SİNEM'İN ANNEANNESİ VE DEDESİNE DE SALDIRMIŞ

Bu süreçte Ali Eren'in sadece Sinem'e değil, anneannesi ve dedesine karşı da saldırılarda bulunduğu belirtilen raporda, Emniyet makamlarınca şiddet ve tehdit şikayetlerinin ciddiye alınmadığı vurgulandı.

KORUMA TALEBİNE RAĞMEN SADECE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Olaylardan birinde Beşikdüzü Adacık Mahallesi'ndeki evde taraflar arasında başlayan tartışmanın fiziksel şiddete dönüştüğü Sinem'in bu gece sonrası Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğu ancak ifadesinde, anlattıkları ile görevli memurlara inandırmakta zorlandığı ve söylediklerinin eksiksiz kayda geçirilmediği vurgulandı.

Mahkemenin ise Sinem'in koruma talebine rağmen yalnızca uzaklaştırma kararı verdiği kaydedildi. Avukat Karagöz'ün raporuna göre, bu kararın tebliği sonrasında Ali Eren'in tehditleri ve baskısının daha da arttığı kaydedildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE TALEBİ

Sinem Somun'un, defalarca ölüm tehdidi aldığını ve evde olmadığı bir gece Ali Eren'in balkon camından girerek konuta girdiğini raporunda yer veren avukat Karagöz, bunun üzerine elektronik kelepçe talebinde bulunduklarını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yaptıklarını anlattı. Karagöz, karar çıkana kadar geçici önlem olarak Sinem'in evinin yakınında bekçi görevlendirildiğini cinayetin işlendiği gece saat 22.45'teki cinayet anında da bu bekçinin silahla yaralandığı ifade edildi.

Avukat Ozan Karagöz'ün raporunda, Sinem Somun'un defalarca yardım istemesine rağmen koruma tedbirlerinin yetersiz kaldığı ve alınmayan önlemlerin genç kadının ölümüne zemin hazırladığı vurgulandı.