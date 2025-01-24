Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 1 ölü, 15 yaralı

Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin 36'sının çocuk olduğu ortaya çıktı. Yangın, sömestir sebebiyle Kartalkaya'yı tercih eden en az 30 aileye dokundu. Faciada neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın meydana geldi. Yangında 78 kişi hayatını kaybederken 12 kişi gözaltına alındı. Sömestir tatili olması sebebiyle çocuklarıyla beraber Kartalkaya'da kış tatili yapmak isteyen aileler, tüm fertleriyle beraber hayatını kaybetti. Facia en az 30 aileye dokundu.

ÖLENLERİN 36'SI ÇOCUK

İhmal ve denetim tartışmalarının sürdüğü yangında 18 yaşının altında 36 çocuk hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocukların çoğunluğu ilkokul veya ortaokul çağındaydı. Çok sayıda okul, hayatını kaybeden öğrencilerin ardından taziye mesajları yayımladı.

DİŞ HEKİMİ ÇİFT İKİ ÇOCUĞUYLA HAYATINI KAYBETTİ

Yangın esnasında otelin 7'nci katında bulunan Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile diş hekimi eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) yangında hayatını kaybetti. Ailenin yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya geldikleri ve oteli beğenmedikleri için ailelerine yangının ertesi sabahı çıkış yapacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

HER YIL TATİLE GELDİKLERİ OTEL BİR AİLEYE MEZAR OLDU

İstanbul'da yaşan ve tatil için gittikleri otelde yangın faciasına 11'nci katta yakalanan Süleyman Dayı (51), eşi Seden Nurgül Dayı (48), kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) hayatını kaybetti. Ailenin her yıl aynı otele tatile gittikleri öğrenildi.

Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

Yangında Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin, eşi ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Gültekin'in ailesinden 9 kişi de yangın faciasında yaşamını yitirdi. Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen ve iki çocukları yangında hayatını kaybetti.

Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

FACİA BİR AİLEYİ AYIRDI

Faciada İzmir Urla'da emlak danışmanlığı yapan Müge Suyolcu (41) ve kızı Pera Suyolcu (10) hayatını kaybetti. Eşi Yavuz Suyolcu (42) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) alevlerin arasından çıkmayı başardı.

FACİADA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARIN İSİMLERİ

  1. Alya Turan
  2. Vedia Nil Apak
  3. Nehir Sarıtaş
  4. Ömür Kotan
  5. Ayşe Maya Doğan
  6. Vedat Çetiz
  7. Mina Akişli
  8. Alican Boduroğlu
  9. Elif Nas Boduroğlu
  10. Eren Bağcı
  11. Doğa Doğan
  12. Mavi Doğan
  13. Pera Suyolcu
  14. Demir Tüzgiray
  15. Doruk Sarıtaş
  16. Elif Derin Yalçın
  17. Atlas Kaan Tokcan
  18. Kemal Tokcan
  19. Özüm Karataşlı
  20. Esat Çetiz
  21. Kerem Güngör
  22. Lalin Doğan
  23. Oya Kanpolat
  24. Ala Dora Türkmen
  25. Pelin Güngör
  26. Dila İnal
  27. Ela İnal
  28. Sümeyye Güner
  29. Bekir Sadık Gültekin
  30. Muhammed Selim Gültekin
  31. Yusuf Sinanettin Gültekin
  32. Alya Altın
  33. Defne Tüzgiray
  34. Sedat Çetiz
  35. Ela Dayı
  36. Buse Dayı
Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Yeleği ve ölmeden önce yaralı olarak oturduğu koltuk bulundu
img

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
img

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıesra ceylan:

Çok acı çok hepsi melek oldu. Sebep olanlar bedelini en ağır şekilde öderler inşallah.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Zuhal Topal ve eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı

Zuhal Topal'ın eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.