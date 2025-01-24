Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin 36'sının çocuk olduğu ortaya çıktı. Yangın, sömestir sebebiyle Kartalkaya'yı tercih eden en az 30 aileye dokundu. Faciada neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın meydana geldi. Yangında 78 kişi hayatını kaybederken 12 kişi gözaltına alındı. Sömestir tatili olması sebebiyle çocuklarıyla beraber Kartalkaya'da kış tatili yapmak isteyen aileler, tüm fertleriyle beraber hayatını kaybetti. Facia en az 30 aileye dokundu.
ÖLENLERİN 36'SI ÇOCUK
İhmal ve denetim tartışmalarının sürdüğü yangında 18 yaşının altında 36 çocuk hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren çocukların çoğunluğu ilkokul veya ortaokul çağındaydı. Çok sayıda okul, hayatını kaybeden öğrencilerin ardından taziye mesajları yayımladı.
DİŞ HEKİMİ ÇİFT İKİ ÇOCUĞUYLA HAYATINI KAYBETTİ
Yangın esnasında otelin 7'nci katında bulunan Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile diş hekimi eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) yangında hayatını kaybetti. Ailenin yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya geldikleri ve oteli beğenmedikleri için ailelerine yangının ertesi sabahı çıkış yapacaklarını söyledikleri öğrenildi.
HER YIL TATİLE GELDİKLERİ OTEL BİR AİLEYE MEZAR OLDU
İstanbul'da yaşan ve tatil için gittikleri otelde yangın faciasına 11'nci katta yakalanan Süleyman Dayı (51), eşi Seden Nurgül Dayı (48), kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) hayatını kaybetti. Ailenin her yıl aynı otele tatile gittikleri öğrenildi.
Yangında Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin, eşi ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Gültekin'in ailesinden 9 kişi de yangın faciasında yaşamını yitirdi. Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen ve iki çocukları yangında hayatını kaybetti.
FACİA BİR AİLEYİ AYIRDI
Faciada İzmir Urla'da emlak danışmanlığı yapan Müge Suyolcu (41) ve kızı Pera Suyolcu (10) hayatını kaybetti. Eşi Yavuz Suyolcu (42) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) alevlerin arasından çıkmayı başardı.
FACİADA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLARIN İSİMLERİ
- Alya Turan
- Vedia Nil Apak
- Nehir Sarıtaş
- Ömür Kotan
- Ayşe Maya Doğan
- Vedat Çetiz
- Mina Akişli
- Alican Boduroğlu
- Elif Nas Boduroğlu
- Eren Bağcı
- Doğa Doğan
- Mavi Doğan
- Pera Suyolcu
- Demir Tüzgiray
- Doruk Sarıtaş
- Elif Derin Yalçın
- Atlas Kaan Tokcan
- Kemal Tokcan
- Özüm Karataşlı
- Esat Çetiz
- Kerem Güngör
- Lalin Doğan
- Oya Kanpolat
- Ala Dora Türkmen
- Pelin Güngör
- Dila İnal
- Ela İnal
- Sümeyye Güner
- Bekir Sadık Gültekin
- Muhammed Selim Gültekin
- Yusuf Sinanettin Gültekin
- Alya Altın
- Defne Tüzgiray
- Sedat Çetiz
- Ela Dayı
- Buse Dayı