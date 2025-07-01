Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar

Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 3 gün süren ve dün yağmurun etkisiyle söndürülen orman yangınında 35 kilometrekarelik alan kül olurken, acı bilanço ortaya çıktı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği bölgede bir çok hayvan telef olurken hayvanlar iş makinesi yardımı ile kaldırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçesine bağlı birçok köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, dün sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı.

TELEF OLAN HAYVANLAR KEPÇE İLE KALDIRILDI

Bugün de soğutma işlemlerinin devam ettiği bölgede bir çok hayvan telef oldu. Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünün Kaşıkçı Mahallesinde 32 haneden aktif kullanılan 20 evin 15'i tamamen yanarak harabeye döndü. Burada 6 büyükbaş, 36 küçükbaş hayvan telef olurken, hayvanlar Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kontrollü bir şekilde iş makinesi yardımı ile kaldırıldı. Yangından etkilenmeyerek hayatta kalan hayvanlara ise Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veterinerler sağlık kontrollü yapmak üzere bölgeye gitti. Veterinerler hayatta kalan birçok hayvanı muayene ederken, gerekli gördüklerine ilaç takviyesi yaptılar.

Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar

Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar

Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar

Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı! Acı haberi Rize Valisi duyurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Çöpünüzü, yanan sigara izmaritini yangın çıkarabilecek orman kenarlarına atmayın onları toplayıp uygun bir yerinize sokun.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte memur zammıyla değişen ücretler: Engelli, yaşlı, dul ve yetim aylığı, kıdem tazminatı tavanı...

İşte memur maaşıyla değişen diğer ödemeler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.