Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçesine bağlı birçok köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, dün sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı.

TELEF OLAN HAYVANLAR KEPÇE İLE KALDIRILDI

Bugün de soğutma işlemlerinin devam ettiği bölgede bir çok hayvan telef oldu. Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünün Kaşıkçı Mahallesinde 32 haneden aktif kullanılan 20 evin 15'i tamamen yanarak harabeye döndü. Burada 6 büyükbaş, 36 küçükbaş hayvan telef olurken, hayvanlar Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kontrollü bir şekilde iş makinesi yardımı ile kaldırıldı. Yangından etkilenmeyerek hayatta kalan hayvanlara ise Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veterinerler sağlık kontrollü yapmak üzere bölgeye gitti. Veterinerler hayatta kalan birçok hayvanı muayene ederken, gerekli gördüklerine ilaç takviyesi yaptılar.