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Bebeğini Facebook üzerinden satmaya çalışan 21 yaşındaki anne tutuklandı

Bebeğini Facebook üzerinden satmaya çalışan 21 yaşındaki anne tutuklandı
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21 yaşındaki Juniper Bryson, Facebook'ta bebeğini satmaya çalışmaktan tutuklandı. Houston'da yaşayan Bryson, 'Evlat Edinecek Aile Arayan Anneler' grubunda paylaşım yaparak, uyuşturucu testi pozitif çıkacak bebeğini para karşılığı evlatlık vermek istedi. Birçok aileyle iletişime geçen Bryson, olayın ortaya çıkmasıyla tutuklandı ve bebeğin velayetini kaybetti.

Houston'da yaşayan 21 yaşındaki Juniper Bryson, bebeğini Facebook'ta satmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, Eylül ayında 'Evlat Edinecek Aile Arayan Anneler' adlı bir Facebook grubunda başladı.

Bryson, evlat edindirme için seyahat etmeye hazır olduğunu belirtti. Bebeğin uyuşturucu testinin pozitif çıkacağını söyleyerek, çocuğun koruyucu aileye verilmesi yerine bir aile üyesine verilmesini istedi.

Paylaşımında "Doğum sırasında yanında birine ve bebeği eve götürecek birine ihtiyacı var. Bebeğin koruyucu aileye verilmesini istemiyor" yazıyordu. Ancak daha sonra Bryson para talep etti: "Sadece bir apartman dairesine taşınıp iş bulabilmem ve kızımı geri alabilmem için, ya da ucuz bir peşinat veya DoorDash yapabilmem için bir araba. Çılgınca bir şey değil."

En az yedi kişiyle iletişime geçen Bryson'ın görüştüğü kişiler arasında eşcinsel çiftler ve hamile kalamayan aileler vardı. Louisiana'dan bir çift 480 kilometre yol geldi, ancak yolun yarısında Bryson onlardan para istedi. Önce yemek için 25 dolar, ardından 150 dolar daha talep etti. Çift reddedince "Bebek onlar için 200 dolar bile etmiyorsa, boş verin" diyerek çifti engelledi.

Houston'da yaşayan Wendy Williams adlı kadın, Bryson'la iletişime geçti ve doğum sırasında ona Uber göndererek hastaneye gitmesini sağladı. Williams, sekiz saatlik doğum sürecinde Bryson'ın yanında kaldı, bebeğin ismini seçti ve üç gün boyunca hastanede bekledi.

Bebek doğumdan sonra uyuşturucu testinde pozitif çıktı. Williams, Bryson'ın hastanede yoksunluk belirtileri gösterdiğine şahit oldu. Ancak Facebook'taki satış paylaşımları ortaya çıkınca durum değişti. İnsanlar Williams'ı da "bebek satın almakla" suçladı.

Williams durumu Çocuk Koruma Servisi'ne bildirdi. Bryson tutuklandı ve bebeğin velayetini geri çekti. Şu anda bebek Bryson'ın bir arkadaşının yanında bulunuyor, ancak Bryson velayeti geri almayı umuyor.

Teksas Aile ve Koruyucu Hizmetler Departmanı sözcüsü, "Devlet korumasına giren her çocuk için öncelikle aile üyeleri veya arkadaşlar değerlendirilir. Sonuçta çocuğun nereye yerleştirileceğine mahkeme karar verir" açıklamasını yaptı.

Bebeğini Facebook üzerinden satmaya çalışan 21 yaşındaki anne tutuklandı

Bebeğini Facebook üzerinden satmaya çalışan 21 yaşındaki anne tutuklandı

Bebeğini Facebook üzerinden satmaya çalışan 21 yaşındaki anne tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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