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Başıboş köpeklerin saldırdığı hamile kadından kahreden haber

Başıboş köpeklerin saldırdığı hamile kadından kahreden haber
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya (30), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Kaya düşük yapma tehlikesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya (30), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Kaya düşük yapma tehlikesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneye gitmek üzere evden çıkan 2 çocuk annesi İpek Kaya, evinin yakınlarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar yaşayan Kaya, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların olaya müdahalesiyle köpekler, bölgeden uzaklaştı. Olayı yara almadan atlatan İpek Kaya'nın 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kaya, düşük yapma tehlikesi nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

'HALA UNUTAMIYORUM'

İpek Kaya, epilepsi hastası olduğunu belirterek, "Dün sabah Ankara Hastanesi'ne gidiyordum. Kan vermiştim, sonuçlarını almak için gidecektim. Dolmuşa binecekken köpekler önümü kesti, 20 tane köpek üstüme geldi. Çok korktum, hala unutamıyorum. Bebeğimde de tehlike var, ne olacak bilmiyorum" dedi.

İpek Kaya'nın kayınvalidesi Nimet Oflaz ise sesleri duyup dışarı çıktığını söyleyerek, "Gelinimi göremedim. Gelinim şimdi hastanede, 'düşük yapma tehlikesi var' diyorlar. İki tane çocuğu var. Videoyu görünce tüylerim diken diken oldu. Ya orada benim ufak torunlarım olsaydı, ne olacaktı" diye konuştu.

'BURADAN GEÇMEYE KORKUYORUM'

Mahallede oturan Murat Sağlam da başıboş köpekler nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Büyükler olarak bir şekilde kendimizi savunmayı biliyoruz ama inanın çocukların hiçbiri kendini savunabilecek durumda değil. Bundan 2 sene önce burada pitbull saldırısına uğradım. Çok mağdur oldum. Benim bilinçaltıma o kadar yerleşti ki köpeğin havlamasını duyunca bile tüylerim ürperiyor. Dün kadın saldırıya uğradı, eğer çocuklardan birisi saldırıya uğramış olsaydı; sonuç çok farklı olabilirdi. İşim gereği eve geç geliyorum. İnanın buradan geçmeye korkuyorum. Videoda gördük, o kadına yardım etmeseler belki de o kadın çok ağır yararlanabilirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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