İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı

İstanbul Avcılar E5 Karayolu yan yolda bir pikap sürücüsü, belirlenemeyen bir sebeple çok sayıda araca çarptı. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, 7 araçta maddi hasar meydana geldi. OIayın ardından kaçan sürücü ise çok geçmeden yakalandı.

ARAÇLARA ÇARPIP KAÇTI

Avcılar D-100 Karayolu korku dolu anlar yaşandı. Yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle bir pikap sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı. Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler: