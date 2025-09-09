Haberler

Aracını yıkarken hortumla komşusunu ıslatan Hollywood yıldızı tutuklandı
Dünyaca ünlü 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' dizilerinde canlandırdığı 'Tuco Salamanca' karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Raymond Cruz, sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Aracını yıkadığı sırada tartışma yaşadığı komşusuna hortumla su tutan Cruz, hafif darp şüphesiyle önce gözaltına alındı daha sonra da tutuklandı.

Küresel çapta izlenme rekorları kıran 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' dizilerinde canlandırdığı sert mizacıyla tanınan 'Tuco Salamanca' karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Raymond Cruz, Los Angeles'ta yaşanan ilginç bir olay sonrası cezaevine girdi.

ARACINI ÇEKMEYEN KOMŞUSUNA HORTUMLA SU TUTTU

İddialara göre, 60 yaşındaki oyuncu sabah saatlerinde aracını yıkarken, komşusu olan bir kadın aracını Cruz'un hemen arkasına park etti. Cruz, kadından aracını çekmesini talep etti ancak kadın bu talebi görmezden geldi. Bunun üzerine Cruz, elindeki hortumla kadına doğru su tuttu. Kadın, bunun bilinçli bir davranış olduğunu savunarak şikayetçi oldu.

'HAFİF DARP' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Cruz, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafında 'hafif darp ' şüphesiyle gözaltına alındı ve daha sonra da tutuklandı. Ancak şu ana kadar hakkında resmi bir suçlama yöneltilmiş değil. Olay, küçük çaplı bir kabahat olarak değerlendiriliyor ve dosyanın Los Angeles Şehir Savcılığı tarafından ele alınması bekleniyor.

SÜREÇ DAVA AÇILMADAN KAPATILABİLİR

Savcılık kaynaklarına göre, bu tür olaylar mahkeme salonlarına taşınmadan önce alternatif çözümler gündeme gelebiliyor. Bazı durumlarda taraflara uyarı verilmesi ya da öfke kontrolü gibi programlara katılım önerisi sunulması mümkün. Böylece dava açılmadan süreç kapatılabiliyor.

80'Lİ YILLARIN SONLARINDAN BU YANA EKRANLARDA

Raymond Cruz, kariyerine 1980'li yılların sonlarında adım attı. 1990'larda 'The X-Files', 'Star Trek: Deep Space Nine' ve 'Walker, Texas Ranger' gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Sinemadaki en dikkat çekici rolünü ise 2001 yılında Oscar ödüllü 'Training Day' filminde Ethan Hawke ve Denzel Washington ile birlikte oynayarak gerçekleştirdi.

