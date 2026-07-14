Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemdeki operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında gizliliğin devam ettiğini belirterek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" ifadelerini kullandı.

"KAÇIYORDU" İDDİASI DOĞRULANDI

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu belirterek, kaçma girişiminde bulunması üzerine pazar günü gözaltına alındığını belirtti.

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI: FETÖ İLE İLTİSAKLI OLANLAR VAR

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soruları da yanıtlayan Akın Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var" dedi. "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna da "Evet, var" cevabını verdi.

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