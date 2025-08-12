Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi

Antalya'dan kalkış yapan uçakta öğle saatlerinde havada korku dolu anlar yaşandı. Uçak, Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken ön dikmesinde arıza meydana geldi.

UÇAK ACİL İNİŞE GEÇTİ

Bunun üzerine pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını bildirdi. Pilot, Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmak istediğini, gerekmesi halinde Büyükçekmece Gölü'ne de iniş yapabileceğini ifade etti.

EKİPLER HAZIR BEKLETİLDİ

Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde bir süre tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi.

HEZARFEN HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Amfibi uçak, saat 12.30'da Hezarfen Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

HEZARFEN HAVALİMANI NEREDE?

Hezarfen Havaalanı, İstanbul'un Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesi sınırlarında, Büyükçekmece Gölü'nün kuzeyinde 500 dönümlük bir araziye konumlanmaktadır. Türkiye'nin ilk özel havaalanı olan Hezarfen Havaalanı 1992 yılında açılmıştır. İsmini Türk havacılığının öncüsü olarak kabul edilen ve Galata Kulesinden Ãœsküdar' a uçan bilim adamı Hezarfen Ahmet Çelebi'den almıştır.