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Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, düğün, nişan ve asker uğurlama gibi etkinliklerin açık alanlarda yapılmasının yasaklandığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu tür organizasyonlar yalnızca düğün salonlarında veya belirlenen kamu alanlarında gerçekleştirilebilecek.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinliklerin açık alanlarda yapılmasına yasak getiren yeni kararı duyurdu. Şahin, "Sokakları kapatarak düğün salonuna çevirmek kimsenin hakkı değil. Trafiği aksatan, kamu düzenini bozan, gürültü kirliliği oluşturan etkinliklere artık müsaade etmeyeceğiz. Antalya'da bu tür organizasyonlar yalnızca düğün salonlarında veya belediyelerce belirlenen alanlarda yapılabilecek. Şehir yaşamına herkesin alışması gerekiyor" dedi.

ANTALYA'DA SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Şubat Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada düğün mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sokak düğünleri konusunda yeni bir karar alındığını duyurdu. Vali Şahin, Antalya genelinde düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması ve mevlid merasimi gibi etkinliklerin açık alanlarda düzenlenmesine sınırlama getirildiğini belirtti. Vali Şahin, sokak düğünlerinin trafik akışını olumsuz etkilediğini, ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin intikalini engellediğini vurguladı.

"DÜĞÜN SALONLARINDA YAPILABİLECEK"

Ayrıca gürültü kirliliğinin vatandaşlardan yoğun şikayet aldığını, yaşlılar, hastalar, bebekler ve öğrenciler için mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Şahin, "Yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yaparak kişilerin huzur ve sükununu bozması gibi fiiller meydana gelmektedir. Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunması için valiliğimiz tarafından alınan karar ile bu tür etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca belirlenen alanlarda yapılması; cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmaması kararlaştırılmıştır" dedi.

"KARAR YIL BOYUNCA UYGULANACAK"

Bu karara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağını belirten Vali Şahin, "Bu konudaki denetimleri sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Antalya'da bu tür etkinlikleri yapmak isteyen vatandaşlarımız, tahsis edilmiş alanlarda bu etkinlikleri gerçekleştirebilir. Sokaklar, parklar ve kamusal alanlar vatandaşlara ayrılmıştır, bu alanlarda düğün ve benzeri organizasyonlara müsaade edilmeyecektir. Bu karar mevsimlik değil, yıl boyunca uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR YAŞAMINA HERKES ALIŞMALI"

Sokakların düğün salonuna çevrilmesinin hukuka aykırı olduğunu dile getiren Şahin, "Belediyeler bu tür etkinlik alanlarını belirleyebilir. Ses bariyerleri koyarak ya da mevcut özel düğün salonlarında bu organizasyonlar yapılabilir. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de, Antalya'da da artık şehir yaşamına herkesin alışması gerekiyor" diye konuştu.

Gürültü kirliliğine yönelik cezaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlendiğini belirten Şahin, yolların kapatılmasının da cezai yaptırımla karşılık bulacağını ifade etti. Kırsal kesimlerde belirlenen kamusal alanlarda ise bu tür etkinliklerin yapılabileceğini belirten Vali Şahin, "Taziye evleri, okul bahçeleri veya kullanılmayan okul binaları bu tür organizasyonlar için uygun alanlar olarak değerlendirilebilir" dedi. Havaya ateş açılması ve trafik kazaları sonrası yaşanan kavgalar gibi konularla ilgili de yeni yasal düzenlemelerin gündemde olduğunu hatırlatan Vali Şahin, "Bunlar da yürürlüğe girdiğinde uygulamalar daha da sıkı bir şekilde denetlenecektir" ifadelerini kullandı.

Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıufka dair:

ülke genelinde düğün konvoyu da. yasaklanmalı

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

cok iyi bir karar bnların hepsi ortadgu kültrü zaten

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

cok iyi bir karar bnların hepsi ortadgu kültrü zaten.

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

cok iyi bir karar dügün konvoylrıda yasaklnsn bnların hepsi ortadgu kültürü

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Haber YorumlarıHaktan Yana:

Diğer iller için de yasak bekliyoruz. Kimse kimsenin huzurunu bozmamalı. Sınav mı var, hasta mı, çocuk mu? Hiç dikkate alınmıyor.

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