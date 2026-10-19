Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Cindy Crawford, oğlu Presley'nin ölümünün ardından sessizliğini bozdu: Yıkıldık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cindy Crawford, oğlu Presley'nin ölümünün ardından sessizliğini bozdu: Yıkıldık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü süpermodel Cindy Crawford, 20 Eylül'de 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber için ilk kez paylaşım yaptı. Polis, ölümü olası aşırı doz şüphesiyle inceliyor.

Dünyaca ünlü süpermodel Cindy Crawford, geçen ay 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber'in ölümünün ardından ilk kez sessizliğini bozdu. BBC'nin haberine göre Crawford, ailesinin "tarif edilemeyecek kadar yıkıldığını" söyledi.

Crawford, Instagram hesabından oğlunun siyah-beyaz bir fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, "O tatlı, güzel bir ruh; sevdi ve sevildi, şimdi ve sonsuza dek" ifadelerini kullandı. Ünlü model, oğlunun dünyada nezaket ve kırılganlıkla var olmasından gurur duyduklarını da yazdı.

Presley Gerber, 20 Eylül'de Kaliforniya'daki bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirmişti. Polis, ölümü olası bir aşırı doz vakası olarak inceliyor. Los Angeles County Adli Tıp Kurumu dosyayı ek inceleme bekleyen vakalar arasında gösterirken, Santa Monica Polis Departmanı ölümde başka birinin parmağı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Crawford, "Presley'i 27 yıl boyunca hayatımızda olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz" diyerek ailesini tanıyanlardan ve acılarını paylaşan yabancılardan gelen destek için teşekkür etti. Mesajını, "Tekrar buluşana dek tatlı oğlumuz. Seni sonsuza dek seviyoruz. Annen, baban ve Kaia" sözleriyle bitirdi.

Gerber'in kız kardeşi model Kaia Gerber de aynı gün ağabeyi için duygusal bir paylaşım yaptı. Kaia, çocukken birlikte dans ettikleri bir video ve dört sayfalık bir mektup paylaşarak, "Seni göremezken sevmeyi öğreniyorum" diye yazdı.

Annesi ve kız kardeşi gibi modellik yapan Presley Gerber, podyuma ilk kez 16 yaşında İtalyan moda markası Moschino için çıkmıştı. Gerber, son yıllarda ruh sağlığı sorunları ve uyuşturucu kullanımı hakkında açıkça konuşuyor, Instagram'da "Mental Health Mondays" (Ruh Sağlığı Pazartesileri) adını verdiği videolar paylaşıyordu.

Babası Rande Gerber, George Clooney ile birlikte Casamigos tekila markasını kuran tanınmış bir iş insanı.

Kaynak: BBC

BBC
Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

Ülke diken üstünde: Göstericiler simge heykele de sarı yelek giydirdi
Wanda Nara, Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç

Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç
Husi tehdidi büyüyor: Riyad'ın 99 katlı simge gökdeleni çalışanlarını eve gönderdi

Riyad'ın 99 katlı simge gökdeleni çalışanlarını eve gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta 3 gündür etkili sağanak sonrası duvarı çöken evin kalan bölümü de çöktü

İki günde evin tamamı çöktü
Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı

Açılışını Bakan Çiftçi yaptı: Şehrin yeni buluşma noktası olacak

Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip

Dev talip! Montella turnayı gözünden vurdu
Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini şimdiden açıkladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini şimdiden açıkladı
Fransa'da esnaftan belediye başkanına sert tepki: Utanmalısınız

Belediye başkanına demediğini bırakmadı
ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

Büyük facia: 52 metreden, binlerce kişinin gözü önünde yere çakıldı!
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

Görenler hayran kalıyor: Arizona değil Türkiye