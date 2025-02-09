Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

A. Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor

Yunus polisinin acı ölümü! Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da görev yapan polis memuru Cuma Şimşek, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Şimşek'ten geriye dün akşam saatlerinde sosyal medyada yaptığı paylaşım kaldı. Şimşek'in paylaşımına, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notunu düştüğü görüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek, motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Antalya'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Cuma Şimşek Hayatını Kaybetti

YUNUS POLİSİNİN ACI ÖLÜMÜ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca- Antalya karayolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, yaşamını yitirdi.

Antalya'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Cuma Şimşek Hayatını Kaybetti

MOTOSİKLETİ SÜRTÜNMEDEN DOLAYI YANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Antalya'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Cuma Şimşek Hayatını Kaybetti

GERİYE SON PAYLAŞIMI KALDI

Yaşamını yitiren Şimşek'ten geriye sosyal medya paylaşımı kaldı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum." notuyla paylaştığı görüldü.

Antalya'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Cuma Şimşek Hayatını Kaybetti

Yunus polisinin acı ölümü! Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
img

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

motorsiklet daha kaç can alacak acaba

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi için tarihi çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım

Kuryeyi bile bile ezen sürücü, savunmasıyla "pes" dedirtti
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı
İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.