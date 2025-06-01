Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
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Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki genç kız, erkek arkadaşlarıyla ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri bir başka genç kızı darp etti. Genç kıza zorla özür dilettikleri anları kamera ile kayıt altına alan saldırganlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarından "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" notuyla paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp edip, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan N.G. ve N.Ü., kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

DARP EDİP ZORLA ÖZÜR DİLETTİLER

Görüntülerde darp edilen genç kızın saçından tutarak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten iki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı. 2 kişi tarafından darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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