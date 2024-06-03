2 gencin ölümüne neden olup 3 ay sonra tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı

Ankara'da alkollüyken kullandığı otomobille hız sınırını aşıp kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Umut Can (24) ile matematik öğretmeni Ekin Sert'e (31) çarparak ölümlerine neden olan sürücü Mehmet Can Dandin (25), kazadan 3 ay sonra tahliye edilmişti. Dandin, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: " Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 26 Şubat 2024'te kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine sebep olan Mehmet Can Dandin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine gözaltına alınmıştır."