Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran olayının tutuklu sanığı amca Salim Güran'ın ifadesine ulaşıldı. Hakimin, "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna Salim Güran'ın, "Yoktur. Yok öyle bir şey." yanıtını verdiği ortaya çıktı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 25 KİŞİ GÖZALTINDA

Türkiye, günlerdir Narin Güran olayını konuşuyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde daha önce defalarca kez kontrol edilen Eğertutmaz Deresi'nin yatağında çuvala konmuş halde bulundu. Olaya ilişkin aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

NARİN'İN AMCASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İtirafçının, olayın tek tutuklu sanığı Narin'in amcası Salim Güran'la ilgili söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. İtirafçı, Narin'in cesedini ortadan kaldırması için Salim Güran'ın kendisine 200 bin TL vereceğini söylediğini belirtti. Olayın bir numaralı şüphelisi Salim Güran'ın, hakimin sorularına verdiği yanıtlar da ortaya çıktı.

"NARİN'İN BABASI DEĞİLİM"

Hakim, Salim Güran'a, "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" diye sordu. Salim Güran, "Yoktur. Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

İşte Salim Güran'ın, hakkındaki iddialara verdiği yanıtlar:

-Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

-Ne bileyim ben kim zarar vermiş

-Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

-Yok öyle bir şey ben öldürmedim

"SALİM GÜRAN BANA 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİ"

Öte yandan gizli tanık N.B.'den tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.