Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi
Güncelleme:
Amasya'da 25 yaşındaki avukat Erhan Şahiner'in duruşmaya giderken kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine ok gibi saplandı. Genç avukat hayatını kaybederken olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

  • Avukat Erhan Şahiner, Amasya'da Beşgöz kavşağında otomobilinin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Kaza, Şahiner'in Amasya Adliyesi'ne duruşmaya giderken meydana geldi.
  • Kaza sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da merkez Beşgöz kavşağında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; avukat Erhan Şahiner'in (25) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin kökünden söküldüğü kazada parçalanan otomobildeki Şahiner, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Adliyesi'ne duruşmaya giderken canından olan avukatın cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

YAKINLARININ FERYADI YÜREKLERİ YAKTI

Kazayı duyar duymaz gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Barosu Başkanı Edip Hakan Subaşı da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Meslektaşlarının bir yıl önce göreve başladığını belirten Baro Başkanı Subaşı yaptığı açıklamada, "Mesleğinin başında hayat dolu bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Duruşma için Amasya'ya gelirken gerçekleşen bir kaza. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
