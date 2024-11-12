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Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi

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Sosyal medyada paylaştığı video ile gündem olan iki çocuk annesi bir kadın, kocasının vefatından sonra ortaya çıkan aldatma olaylarını anlattı. Kadın, kocasının en yakın arkadaşı ve diğer kadınlarla olan ilişkilerini öğrendi. Bu durum karşısında intikam almayı düşündüğünü ancak hayatına devam etmenin en iyi intikam olduğuna karar verdiğini belirtti. Paylaşımıyla büyük destek toplayan kadın, çocukları için sergilediği olgun tavır ile takdir topladı.

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan iki çocuk annesi bir kadın, kocasının vefatından sonra ortaya çıkan aldatma olaylarını anlattı.

İlk darbe, en yakın arkadaşından geldi. "Cenazede yanımdan ayrılmadı, elimi tuttu, bana destek oldu. Meğer kocamla ilişkisi varmış. En acı vereni de bu oldu" diyen kadın, arkadaşına sadece "Bir daha benimle konuşma" diyerek hayatından çıkardı.

Kocasının telefonundan çıkan başka gerçekler de vardı. Şehrin diğer ucunda yaşayan bir kadın, adamın ölümünden sonra "Ben onun sevgilisiydim" diye ortaya çıktı. Kadın, "Sosyal medyaya fotoğraflar koydu, aşk mektupları yazdı, evime kadar geldi. Acımı yaşamama bile izin vermedi. Çocuklarımla huzur içinde yas tutmamızı engelledi" diye anlattı.

Üçüncü kadın, oğlunun sınıf arkadaşının annesiydi. Üstelik kuaför olan bu kadın, düğününde bile saçını yapmıştı. Son olarak, kocasının iş ortağının kızıyla da ilişkisi olduğunu öğrendi. Bu kız da kocasının arkadaşının eşiydi.

"İntikam almayı düşündüm ama vazgeçtim. En iyi intikamın hayatıma devam etmek olduğuna karar verdim" diyen kadın, paylaşımıyla büyük destek topladı. Takipçileri, "Çocukların için verdiğin olgun tepki takdire şayan", "Bu kadar ağır ihanetlere rağmen dimdik ayaktasın" gibi yorumlarla destek oldular.

Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, aldatılan eşin onurlu duruşu ve çocukları için sergilediği olgun tavır takdir topladı.

Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi

Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi

Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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