Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü

Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
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Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir parkta alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanla sonuçlandı. Arkadaşlardan biri, cam şişeyi diğerinin kafasında kırdıktan sonra, kırık şişeyle boğazını keserek öldürdü.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde Y.Y. ve arkadaşı Veysel Tekin akşam saatlerinde bir parkta alkol almaya başladı.

Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü

ÖNCE KAFASINA VURDU, SONRA BOĞAZINI KESTİ

Bir süre alkol alan 2 arkadaş aralarında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışmaya başladı. Alkolünden etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin'in kafasına vurarak kırdı. Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken Y.Y., arkadaşını kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı.

Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Veysel Tekin kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 43 yaşındaki Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren 64 yaşındaki Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komando Timleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı beldede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİbrahim Karabaş:

Bütün kötü olayları islama bağlayanlar neredesiniz İslam alkolü haram kılmıştır kötülüklerin anasıdır demiş

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Aşırı alkol ile uyuşturucunun hiçbir farkı yok

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Alkol neden haram bir örneği daha

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