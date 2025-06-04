Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde Y.Y. ve arkadaşı Veysel Tekin akşam saatlerinde bir parkta alkol almaya başladı.

ÖNCE KAFASINA VURDU, SONRA BOĞAZINI KESTİ

Bir süre alkol alan 2 arkadaş aralarında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışmaya başladı. Alkolünden etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin'in kafasına vurarak kırdı. Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken Y.Y., arkadaşını kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Veysel Tekin kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 43 yaşındaki Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren 64 yaşındaki Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komando Timleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı beldede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.