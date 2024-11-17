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AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için "FETÖ" benzetmesi

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninden sonra kılıçlı yemin eden yeni mezun teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararına destek verdi. 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatan Varank, "15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu" dedi.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezun teğmenlerin protokolün tören alanından ayrılmasının ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada sona gelindi. Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK'den ihraç edilmesi maksadıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

MUSTAFA VARANK'TAN TEĞMENLERLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BENZETME

Karara başta CHP olmak üzere muhalefetten sert tepki gelirken, iktidar kanadı i,se destekledi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişimini FETÖ'cü generallerin yaptığını söyleyen Varank, Harbiyeli olmanın kimseye suç işleme özgürlüğü vermediğini belirtti.

AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için 'FETÖ' benzetmesiAK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank

"15 TEMMUZ'DA 251 VATAN EVLADINI ŞEHİT EDENLER DE HARBİYE MEZUNUYDU"

Varank şu ifadeleri kullandı: "Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..."

AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için 'FETÖ' benzetmesi

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için 'FETÖ' benzetmesi

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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