6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı

6 Şubat'ın yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
Asrın felaketinin yıl dönümünde Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı

Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı
Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çarpıcı detay

Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da saat 04.17'de Valilik önünden, deprem sonrası simge haline gelen Saat Kulesi'ne sessiz yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yan yana yer aldı. Öte yandan vatandaşar saat kulesinin önünde "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok! Hak, hukuk, adalet!" sloganları attı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Kentteki anma etkinlikleri kapsamında, sessiz yürüyüş düzenlendi.

CHP LİDERİ ÖZEL VE BAKAN KURUM DA KATILDI

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'da depremin 2'nci yıldönümünde 'sessiz' yürüyüş

DİLEK BALONLARINI YAKIP GÖKYÜZÜNE BIRAKTILAR

Adıyaman Valiliği önünde toplanan kabalık, sessizce yürüyerek saat 04.17'de, deprem sonrası simge haline gelen Saat Kulesi'ne ulaştı. Depremde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını da taşıyan depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı. Ellerinde karanfil ve beyaz balonlar taşıyan depremzedeler, çok sayıda dilek balonunu yakıp, gökyüzüne bıraktı.

Adıyaman'da depremin 2'nci yıldönümünde 'sessiz' yürüyüş

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yan yana yürüdü. Anma programı, Saat Kulesi'ne karanfil bırakılması üzerine sona erdi.

Adıyaman'da depremin 2'nci yıldönümünde 'sessiz' yürüyüş

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK"

Adıyaman halkı, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de duran saat kulesinin önüne giderek, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok! Hak, hukuk, adalet!" sloganları attı.

Adıyaman'da depremin 2'nci yıldönümünde 'sessiz' yürüyüş

Adıyaman'da depremin 2'nci yıldönümünde 'sessiz' yürüyüş

Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
img

Justın Bıeber'ın son hali hayranlarını endişelendirdi
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Vatandas hal verilen sözlerin yerine getirilmesini beklyior. 4 tane daire dagitmakla olmuyor. Vatandas halen cadirda yasamini sürdürüyor, yazik

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS A:

Peki cevat sigortan varmiydi..yalandan tapuda sirf vergi ödememek icin arsanin degerinin onda birini göster ondan sonrada devlet bize bakmir diye ciyakla

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA. Erol:

evleri yapan da yaptıran da, çürük binalardan ev alanlar da ölenlerin kendileri. önce aynaya bakacak bu namussuz millet.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Burda yürümek için sahibinden izin aldın mı tasmalı ali ?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEfe35:

Ecevitgiller ne kadar ev dağıttı diye sorarlar. Devlet şimdiye kadar hiç halka ev dağıttı mı diye sorarım

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Şu özeli alın ordan İstanbula sahip çıksın önce Ekrem tatilden İstanbulu unuttu benmi yapacam diyor seçimden önce 5 yıl yeter dönüşüme diye naralar atıyordu kanallarda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı

2 saatte 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemisi gönderildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Kar yağışı yurdu esir aldı, 25 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.