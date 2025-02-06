Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Kentteki anma etkinlikleri kapsamında, sessiz yürüyüş düzenlendi.

CHP LİDERİ ÖZEL VE BAKAN KURUM DA KATILDI

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

DİLEK BALONLARINI YAKIP GÖKYÜZÜNE BIRAKTILAR

Adıyaman Valiliği önünde toplanan kabalık, sessizce yürüyerek saat 04.17'de, deprem sonrası simge haline gelen Saat Kulesi'ne ulaştı. Depremde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını da taşıyan depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı. Ellerinde karanfil ve beyaz balonlar taşıyan depremzedeler, çok sayıda dilek balonunu yakıp, gökyüzüne bıraktı.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yan yana yürüdü. Anma programı, Saat Kulesi'ne karanfil bırakılması üzerine sona erdi.

"UNUTMAK YOK, AFFETMEK YOK"

Adıyaman halkı, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de duran saat kulesinin önüne giderek, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok! Hak, hukuk, adalet!" sloganları attı.