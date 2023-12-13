Adana'da Otomobili Paylaşamayan Kişi Boşandığı Eşini Eve Kilitleyerek Ateşe Verip Öldürdü

Adana'da otomobili paylaşamayan kişi boşandığı eşini eve kilitleyerek ateşe verip öldürmüştü. Şüpheli "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Korkusuz'un (41) boşandığı eşi Muammet Güleç (57) eve gelerek eski eşiyle tartıştı. Güleç, boşandığı eşinden otomobilinin devrini istedi. Bundan dolayı kavga büyüdü ve Muammet Güleç, eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede 36 gün yaşam savaşı veren Fadime Korkusuz yapılan müdahalelere rağmen 8 Aralık günü hayatını kaybetmişti.

"Suçu boşandığı ölen karısına atıp, evin onun yaktığını söyledi"

Boşandığı eşini ve evi ateşe veren Muammet Güleç, bu sırada kendini de yaralandı. Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavi gören Güleç, tedavisinin tamamlamasının ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Güleç kan donduran ifadesinde," Eski eşim beni arabanın devrini vermek için çağırdı, sonrada benzin döküp evi yaktı" diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Güleç "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA