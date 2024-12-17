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Adana'da Hamile Eşini Öldüren Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Adana'da Hamile Eşini Öldüren Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
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Adana'da 7 aylık hamile eşi Hatice Demir'i öldüren Emrah Demir, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia eden sanık, son savunmasında eşi ve ailesinden özür diledi.

Adana'da 7 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Son savunmasında salonda bulunan eşinin ailesinden, avukatlardan ve mahkeme heyetinden özür dileyen sanık, "Beni ruh sağlığı hastanesine kapatın" dedi.

Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 29 Ekim 2023 tarihinde Emrah Demir ile 7 aylık hamile eşi Hatice Demir arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Gece boyu süren tartışmanın sabaha karşı kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah Demir, bağırmaması için eliyle eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareket etmediğini fark eden Demir, sokağa çıkıp 'galiba eşimi öldürdüm' diye bağırarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Emrah Demir hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Hatice Demir'in annesi Belgin, babası Ali, ağabeyi Ali Durgut ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Emrah Demir, son savunmasında mahkeme salonunda bulunan kayınbabası, kayınvalidesi, kayınbiraderi, mahkeme heyeti ve avukatlardan özür diledi. "Böyle bir suçla karşınızda olduğum için özür dilerim" diyen Demir, "Ben kötü bir insan değilim. Sadece ateş-buz hastası biriyim. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp, öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. Mahkeme heyetinin de takdiri olursa yine ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine kapatılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Aile avukatlarından Şirin Şeyma Bulut ise sanığın son savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek, "Bizler aile vekili olarak aile adına sanığın özürlerini kabul etmiyoruz. Kendisi uyuşturucu kullanan biridir. Hatice 7 aylık hamile ve 1 yıllık evliydi. Olay sırasında her ne kadar uyuşturucunun etkisindeydim dese de olay sonrası eve gelenlerin içeri girmesini engellemiş ve kurtarılma şansları olan eşini ve karnındaki bebeğini kasten öldürmek istemiştir. Şimdi söylediği pişmanlık dolu sözler ise tamamen suçtan kurtulmaya yöneliktir. Kendisinin en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Avukat Ecem Sena Mutlay da, "Sanık, uyuşturucunun etkisinde yaptığını söylese de bunu kendi rızasıyla yapmıştır. Olay sonrası ise herhangi bir pişmanlık yaşamamış hatta bir önceki duruşmada sizlerin de huzurunda hem aileye hem de bize tehditler savurmuştur. Bildiğimiz kadarıyla Hatice 20 haftalık hamileydi. Eşini boğarak öldürmüş, olay sonrası da kimsenin içeri girmemesine izin vermeyerek, kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir. Sanığın, hem eşini hem de bebeğini öldürmesi nedeniyle iki kez kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Demir'i eşi Hatice Demir'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, verilen cezada indirim uygulamayıp sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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