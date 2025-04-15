7 yaşındaki Cumali'den üç gündür haber yok! Narin gibi terliği bulundu

Adana'da üç gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'i arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik bulundu.

Adana'da 12 Nisan'da 7 yaşındaki Cumali Tim'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine il Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Üçüncü günde devam eden arama çalışmalarına, Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri de destek veriyor.

TERLİK BULUNMUŞTU

Öte yandan dün jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

"NEHİRDEN KORKARDI"

7 yaşındaki çocuğun ailesi Müge Anlı'nın programına katıldı. Cumali'nin annesi o anları şöyle anlattı:

"En çok köpeklerle oynamayı severdi. Nehrin kenarına zaten gitmezdi. Nehirden korkarlardı. Eşimin dayısının oğluyla oynuyordu Yunus Emre ile… Saat 9 buçuk gibiydi eşim işe gitti. Ben yanımda bakıyordum çocuğa… Bir kere baktığımda çadırın kenarında oynuyordu. İkinci çıkışımda çocuk yok. Bulamadım. Yunus Emre annesinin yanına gidiyor. Benim çocuğumda 'Ben annemin yanına gidiyorum' diyor. Ama benim yanıma gelmiyor."

CUMALİ'Yİ SON GÖREN ARKADAŞI KONUŞTU

Cumali'yi son gören Yunus Emre ise "Çadırın orada gördüm. Hiç oynamadık. Cumali 'soğuk oldu' dedi, gel içeri girelim dedim girmedi. O da gitti" dedi.

Cumali Timi'nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok. Yunus Emre'yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe mahallesinde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Tim çiftinin iki çocuğundan büyüğü Cumali Tim'den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

İşçiler Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.