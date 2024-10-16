61 yaşındaki İngiliz fotoğrafçı, oğlu tarafından yürüyüş parkurunda öldürüldü

61 yaşındaki İngiliz fotoğrafçı Paul Lowe, Kaliforniya'da acı bir olaya kurban gitti. Lowe, bir yürüyüş parkurunda 19 yaşındaki oğlu Emir tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia ediliyor.

Olay, Cumartesi günü San Gabriel Dağları'nda meydana geldi. Polis, şüphelinin olay yerinden arabayla kaçtığını, ancak kısa bir süre sonra kaza yaptığını bildirdi. Emir Lowe, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Paul Lowe, Londra Sanat Üniversitesi'nde profesördü ve dünyaca ünlü bir foto muhabiriydi. Kariyeri boyunca Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Nelson Mandela'nın serbest bırakılması gibi tarihi olayları fotoğraflamıştı. Özellikle Saraybosna kuşatması sırasında çektiği fotoğraflarla tanınıyordu.

Meslektaşları ve arkadaşları, Lowe'u "nazik, coşkulu ve cesur" bir insan olarak anıyor. Bosna Hersek Büyükelçiliği onu "büyük bir sanatçı" olarak nitelendirdi.

Bu trajik olay, fotoğrafçılık ve gazetecilik dünyasında büyük üzüntüye yol açtı. Lowe'un ani kaybı, onun insani değerlerini ve profesyonel başarılarını bir kez daha gündeme getirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve Emir Lowe'un önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması bekleniyor.