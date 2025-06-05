18 Yıllık Kayıp Cinayetinde 2 Sanığa Müebbet Cezası

18 Yıllık Kayıp Cinayetinde 2 Sanığa Müebbet Cezası
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Ayhan Ağgedik'in 18 yıl sonra cesedinin bulunmasıyla ilgili görülen davada 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Olayın detayları ve ailenin tepkileri mahkeme sonrası gündeme geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2006 yılında kaybolan ve 18 yıl sonra cesedi bulunup öldürüldüğü ortaya çıkan şahısla ilgili cinayet davası görüldü. Davada 2 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

2006 yılında Side Mahallesi'nde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ayhan Ağgedik'ten uzun süre haber alınamadı ve dosya kapatıldı. Ancak 2023 Kasım ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir ihbarla olay yeniden gündeme geldi. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında 2006-2024 yılları arasında tespit edilen kimliği belirsiz cesetler yeniden incelemeye alındı. 2013 yılında Aksaz Mahallesi'nde bulunan kimliği belirsiz cesedin Ayhan Ağgedik'e ait olduğu tespit edildi. Cesedin üzerindeki kıyafet ve eşyaların kayıp başvurusundaki bilgilerle örtüştüğü, DNA eşleşmesiyle de doğrulandığı bildirildi. Yapılan soruşturmada, Ayhan Ağgedik'in eski eşi A.A.'dan ayrılmak istemesi üzerine A.A'nın babası A.K. ile kardeşi Yılmaz A.'nın bunu "namus meselesi" olarak gördükleri ve cinayeti planladıkları ortaya çıktı. İddianameye göre sanıklar, köylüleri Mustafa A. aracılığıyla Bilal O. ile 40 bin lira karşılığında anlaştı. İ.K. da cihayetin işlendiği depoyu sağladı. Operasyonlarda Mustafa A., Bilal O., İ.K. ve M.K. gözaltına alındı. Yılmaz A. ise Antalya'da yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bilal O. ve Yılmaz A.'ya tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Cezalar daha sonra müebbet hapse çevrildi. Mustafa A.'ya ise olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan İ. K., eyleminin zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilerek tahliye edildi.

"18 yıldır bir mezarı bile yok"

Duruşma sonrası açıklama yapan Ayhan Ağgedik'in oğlu Faruk Ağgedik, "18 yıl babamızın nerede olduğunu bilemedik. Hala dua etmek için mezarını bulamıyoruz" dedi.

Merve Ağgedik ise "Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Ayşe Paytar, "Ortada töre saikiyle tasarlanarak kasten işlenmiş bir cinayet var. Karara itiraz edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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