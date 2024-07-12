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18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

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Sakarya'da kız meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavga hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran Hendek Müftüsü Murtaza Gür "İçler acısı bir haldeyiz, ağlanası bir haldeyiz. Bu yaştaki bir çocuk öldürülüyorsa bir toplumda müftüsü olarak ben, biz, hepimiz, bu Hendek'te yaşayan herkes bunda mesuldür. Allah sorumluluk alıp, çözüm üretebilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran Hendek Müftüsü Murtaza Gür, "İçler acısı bir haldeyiz" diyerek, "Bu yaştaki bir çocuk öldürülüyorsa bir toplumda müftüsü olarak ben, biz, hepimiz, bu Hendek'te yaşayan herkes bunda mesuldür. Allah sorumluluk alıp, çözüm üretebilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dün akşam saatlerinde kız meselesi sebebiyle çıktığı ileri süren kavgada iki grup birbirine girdi. Mehmet Ali Dertli ile A.T. ve N.Ş. isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavga esnasında Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü, 4 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

"İÇLER ACISI BİR HALDEYİZ, AĞLANASI BİR HALDEYİZ"

Mehmet Ali Dertli'nin cenaze namazını Yeni Cami'de Hendek Müftüsü Murtaza Gür kıldırdı. Cenaze namazından önce duygularını dile getiren Gür, "İçler acısı bir haldeyiz, ağlanası bir haldeyiz. Bir delikanlı öyle bir dünyayı bırakıp gidiyor ki bizlere, içinde bu yaştaki çocukların öldürülebildiği bir toplum. Bu benim, bizim, sizin, hepimizin oluşturduğu bir toplum. Bu yaştaki bir çocuk öldürülüyorsa bir toplumda müftüsü olarak ben, biz, hepimiz, bu Hendek'te yaşayan herkes bunda mesuldür. Allah sorumluluk alıp, çözüm üretebilmeyi bizlere nasip etsin. Bizlere akıl, fikir ihsan eylesin" dedi. 18 yaşındaki gencin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Hendek Sözler Çocuk Kavga 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (23)

Ferit Aksoy:

Milleti dinden uzaklaştıranlar günah çıkartıyor

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Vatansever:

Kusursuz olan İslam'dır insan değil ben parayı çok kötü harcayan biri görünce ya görüyor musun Ben paradan soğudum artık para harcamayacağım diyen birini görmedim

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yanıt5
sedat :

Şahsını bilmem. Ama ben inaçlı olup dinden uzaklaşanı görmedim çevremde. Dinden uzaklaştım diyenler ya zaten önceden de inanamayanlar ya da inanamamak için bahane arayanlar. Dinin insanlar tarafından yanlış uygulanmasını bahane edip dini suçlayan. Yani pireye kızıp yorgan yakan çok az.

yanıt51
yanıt4
Umut Yağcı:

Paradan hiç uzaklaşmıyosunuz ama iş dine gelince hemen uzaklaşıyorsunuz

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yanıt3
Beşiktaşlı:

Ağzınıza sağlık sayın müftüm. Çürümüş, ar, edep bilmez, saygı ve sevgiden yoksun bir toplum olduk maalesef. En iyi yaptığımız şey övünmek, en çok sevdiğimiz duygu pohpohlanmak oldu. Çocuklarımızı güzel ahlaklı yetiştiremiyoruz, zahmet bile etmiyoruz.

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HOZKAN:

Reis, edepli ahlaklı bir nesil yetiştirmek istiyoruz dediğinde Türkiye ayaklanmış, neden, ahlak çok mu kötü bir şey..

yanıt30
yanıt7
Leven Ergün:

DİNDAR OLUNAMADI AMA "" KİNDAR NESİL "" OLDU BİTTİ

yanıt0
yanıt0
Buğra Er:

Abd eğitim müfredatıyla okullarda okutulan cocuklarda genclikte allah korkusuda olmaz ahlakta edepte vijdanda tüm bunların sorumlularını zaten biliyorsunuz hani nerde bizim içinde gercek islam allah korkusu edep ahlak olan eğitim müfredatımız

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sedat :

Buralara yorum yazanların yüzde sekseni vicdanı vijdan zannedip j ile yazıyor. Çok ilginç.

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yanıt1
MÜCAHİD:

Esas sorumluluk ailede başlar islamı ve güzel ahlakını dini vecibeleri yaşayarak örnek olmak yetiştirmek gerekir, sonra devlet esaslı bir dini eğitimi gençlere vermekle mükelleftir. Yoksa dini kurallar ve ona bağlı ahlaki esaslar olmadan "yapmayacaksın çalmayacaksın içmeyecksin vb".. içi boş temennilerden öte gitmez.

29
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