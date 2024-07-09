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17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'in boğazını keserek öldüren Doğukan D. için istenen ceza belli oldu. Bekmez'in boynunda farklı ölçülerde 3 kesi olduğu tespit edildi, kavganın 'D vitamini' ile ilgili tahlil sebebiyle çıktığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'in (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D.'nin (17) hazırlanan iddianamede 24 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Bezmez'in otopsi raporuna da yer verilip, boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi.

Bodrum'da yaşayan Figen Bezmez, geçen yıl 24 Kasım'da, saat 18.00 sıralarında, boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'nin kendisini çağırması üzerine Umurça Mahallesi Yaka Sokak'taki evine gitti. Oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., annesini darbedip, bıçakla saldırdı. Bezmez, darp ve boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Güçlükle kilitli kapıyı açarak dışarı çıkan Bezmez, evin bahçesinde düşüp, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Doğukan D., bir gün sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

24 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİNAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Doğukan D. hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İki sayfalık iddianamede, Figen Bezmez'in, oğlu Doğukan D.'nin istememesi nedeniyle olayın yaşandığı tarihe kadarki 1 aylık sürede çocuklarıyla aynı evde değil, bir otelde kaldığı belirtildi. Bezmez'in yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçları için ara sıra eve gittiği kaydedildi. Bezmez'in küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği belirtildi.

17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

"KAN TAHLİLİNDE D VİTAMİNİ DEĞERİM YOK"

İddianamede Figen Bezmez'in, olaydan bir gün önce spor salonunda başı döndüğünü anlatması üzerine oğlu Doğukan D.'ye sağlık ocağına giderek D vitamini değerlerini kontrol ettirmek için kan tahlili yaptırma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Doğukan D.'nin annesinin bu teklifini kabul edip, kan verdiği ardından da tahlil sonuçların alıp, birlikte eve döndükleri belirtildi. Daha sonra yaşananlara ise iddianamede, şöyle yer verildi:

"Tahlil sonuçlarında 'D' vitamini değerlerinin bulunmadığını gören Doğukan D. sinirlenip, annesine bağırmaya başladı. Bezmez, bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gitti. Figen Bezmez, bir süre sonra oğlunu telefonla arayıp, sağlık ocağında 'D' vitaminine bakılmadığı için sonuçta olmadığını söyledi. Bunun üzerine Doğukan D.'nin 'Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım, eve gel' dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. Ancak, Doğukan D. sadece annesini eve aldı. Annesini yumruklayarak darbetti, ardından da kapıyı kilitledi. Bu sırada Bezmez, 'Kapıyı aç, kilitleme ne olursun, yapma oğlum, özür dilerim' dedi. O sırada oğlu E.D ile otel çalışanı kadın kapıyı açmak için çalıştı. Kapının bir anda açılmasıyla Figen Bezmez boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi."

17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BOYNUNDA 3 FARKLI KESİK VARMIŞ

İddianamede Bezmez'in otopsi raporu da yer aldı. Raporda Figen Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. Doğukan D.'nin emniyette suçunu kabul ettiği ancak tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı da iddianameye girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

D Vitamini Doğukan Bodrum Muğla Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

Ebu Huzeyfe:

Laik Türkiye sonuçta

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84
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Marko Apostolidis:

evet aynen, iranda yada afganistanda yada suudi arabistanda en ufak günah işlenmiyor, her bir fert bir hz. mevlana gibi...

yanıt37
yanıt6
Baba Yabgu:

La ebu bizkrgiit

yanıt0
yanıt0
Marko Apostolidis:

latincemin sonuna geldim (türkçesi: diyecek kelime bulamıyorum)

26
2
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Emrah Güney:

Bakmaya doyamadığın ,kıyamadığın evladının yaptığına bak ..rabbim kimseyi bu şekilde sınamasın ne kadar üzücü ..Ablamızın mekanı cennet olsun inşallah ..Evladıda ömür boyu vicdan azabından sürünür umarım

2
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SAMET TEMAS:

hapiste bol bol d vitamini testi yaptırır artık. eksikse de tamamlarlar.

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