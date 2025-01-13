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15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

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Balıkesir'de 15 yaşındaki bir kız çocuğu, Tapu Müdürlüğü tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı. Olayı fark eden bir kişi durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik kameralarından tespit edilen kız çocuğu, babası ve babaannesi gözaltına alındı. Klozetten çıkarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de 15 yaşındaki kız çocuğu, Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Polis, I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.

KORKUNÇ GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BABASI VE BABAANNESİ GÖZALTINDA

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

15 yaşında çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşında çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıValorant null:

Kemalizm sayesinde bütün çocukları zehirlediniz. Hiç bir genç nesilde ahlak kırıntısı yok.

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Bu olay derin araştırılmalıdır. Suçlular derhal hapis cezası almalıdır.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıhabip polat:

Bu daha başlangıç bundan sonra gayri meşru çocuk çok göreceksiniz.evliliğin önü kapatıldı.zinalar, ergenliğe girildiği gibi başladı...

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMGk:

Modern hayat da bunlar normal(!) haber değeri yok ha eğer tarikat da olmuşsa o zaman sıkıntı hem de büyük sıkıntı aman diyim çok şeyetmeyin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

15 yaşndaki çocuk nezamandır bu işi yapyormuşki bu kadar kolay doğum yapik kendi kendine çocu kolezete atmış Demeki bu işi önceden biliyor

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