Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece üzerinde "SMA" yazan araçla eylem yapıp trafiğin 1,5 saat kapanmasına yol açan şahıs tutuklanırken savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını söyleyen şahıs, "Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece üzerinde "SMA" yazan araçla eylem yapıp trafiğin 1,5 saat kapanmasına yol açan şahsın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını söyleyen şahıs, "Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur." ifadelerini kullandı.

KÖPRÜDE EYLEM YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece üzerinde "SMA" yazılı araçla eylem yaparak köprü trafiğinin çift yönlü trafiğe kapatılmasına neden olan R.C.Ç. isimli şahıs tutuklandı. Şahsın savcılıktaki ifadesinde ilginç ayrıntılar yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

ARAÇTAKİ BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ DÜZENEKTE UN VE MAKARNA

Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını anlatan R.C.Ç, "Amacım trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkati çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

EYLEM 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Köprü üzerinde aracını yan çekerek trafiğin durmasına neden olan R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuş, R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açılmıştı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açık hale gelmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

BAKAN YERLİKAYA: BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada R.C.Ç.'nin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünün tespit edildiğini bildirmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

"SMA HASTALARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.C.Ç. gözaltına alınmış ve ifadesinde eylemi, SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını belirterek "Pişman değilim" demişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

15 Temmuz 3.Sayfa Yaşam Haberler

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

 Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

 Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Bakmadan Geçme

İspanya - Macaristan maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya - Macaristan maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gümüşhane Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Giresun Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Giresun Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gaziantep Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Eskişehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Eskişehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çorum Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çorum Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Erzincan Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Erzincan Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Elazığ Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Elazığ Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çankırı Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çankırı Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çanakkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çanakkale Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bursa Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bursa Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bolu Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bolu Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bitlis Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bitlis Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bingöl Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bingöl Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bilecik Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bilecik Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
THY 'Baruthane Pilavcısı' Şahin'e 1 yıl boyunca bilet satmayacak

THY "Baruthane Pilavcısı" Şahin'e 1 yıl boyunca bilet satmayacak
title