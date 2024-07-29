Üye Girişi
Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da 14 yaşındaki Moe Sa Nay, 150.000 TikTok takipçisi için Sinywa Şelalesi'nde selfie çekerken düşerek hayatını kaybetti. Hızlı akıntıyla sürüklenen Nay, iki kaya arasında sıkışıp boğuldu. Bu olay, son dönemde selfie çekerken ölen diğer kişileri hatırlattı. Yeni bir araştırma, selfie çekmenin 'halk sağlığı sorunu' olarak ele alınması gerektiğini öne sürüyor. Uzmanlar, halkın bilinçlendirilmesi ve sosyal medya uygulamalarının güvenlik uyarıları yapması gerektiğini vurguluyor.

Moe Sa Nay, Myanmar'ın güneydoğusundaki Sinywa Şelalesi'nde 150.000 takipçisi için arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken kayarak düştü. Hızlı akıntıyla sürüklenen genç kız, iki büyük kaya arasına sıkışarak boğuldu.

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı, ancak kızın bedenini zamanında çıkaramadı. 23 Temmuz sabahı, gönüllüler ve itfaiyeciler cansız bedeni kayalardan çıkarmak için mücadele etti.

Kurtarma görevlisi Mon Zaw, "Kayan kişi dibe ulaştı ama kayalar arasına sıkışarak öldü. Çıkamadığı için hayatını kaybetti," dedi.

Moe'nin bedeni otopsi için hastaneye götürüldü. Arkadaşı ise sadece küçük yaralanmalar geçirdi.

Bu olay, Nisan ayında bir güzellik uzmanının ve iki üniversite öğrencisinin selfie çekerken hayatını kaybetmesinden sonra yaşandı.

Yeni bir araştırma, selfie çekmenin 'halk sağlığı sorunu' olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. 2008'den bu yana dünya çapında yaklaşık 400 selfie kaynaklı ölüm veya yaralanma vakası rapor edildi.

Araştırmacılar, halkın selfie risklerine karşı bilinçlendirilmesi ve sosyal medya uygulamalarının tehlikelere karşı uyarı yapması gerektiğini vurguladı.

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Sosyal Medya Myanmar Myanmar Sosyal Medya 3.Sayfa Teknoloji Yaşam Haberler

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

 Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title