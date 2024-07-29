14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

Moe Sa Nay, Myanmar'ın güneydoğusundaki Sinywa Şelalesi'nde 150.000 takipçisi için arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken kayarak düştü. Hızlı akıntıyla sürüklenen genç kız, iki büyük kaya arasına sıkışarak boğuldu.

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı, ancak kızın bedenini zamanında çıkaramadı. 23 Temmuz sabahı, gönüllüler ve itfaiyeciler cansız bedeni kayalardan çıkarmak için mücadele etti.

Kurtarma görevlisi Mon Zaw, "Kayan kişi dibe ulaştı ama kayalar arasına sıkışarak öldü. Çıkamadığı için hayatını kaybetti," dedi.

Moe'nin bedeni otopsi için hastaneye götürüldü. Arkadaşı ise sadece küçük yaralanmalar geçirdi.

Bu olay, Nisan ayında bir güzellik uzmanının ve iki üniversite öğrencisinin selfie çekerken hayatını kaybetmesinden sonra yaşandı.

Yeni bir araştırma, selfie çekmenin 'halk sağlığı sorunu' olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. 2008'den bu yana dünya çapında yaklaşık 400 selfie kaynaklı ölüm veya yaralanma vakası rapor edildi.

Araştırmacılar, halkın selfie risklerine karşı bilinçlendirilmesi ve sosyal medya uygulamalarının tehlikelere karşı uyarı yapması gerektiğini vurguladı.