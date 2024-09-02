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13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'da 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'in Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından sorgulanan gözaltındaki amcası S.G. adliyeye sevk edildi. Bölgeden servis edilen görüntülerde amcanın yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği anlar yer aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 13 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, dün gözaltı süresi 24 saat daha uzatılan gözaltındaki amcası S.G. adliyeye sevk edildi.

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

AMCANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Önceki gün gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası S.G. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. S.G. ile gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Ayrıca yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.'nin Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

NARİN'İN AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan 13 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından sorgulanan amca S.G. adliyeye sevk edildi. Bölgeden servis edilen görüntülerde Narin'in amcasının geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği anlar yer aldı.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Diyarbakır 3-sayfa Ankara 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (20)

Asim Bayraktar:

Yaaa gundem oluşturmayın sırada küçük bii olay hergun onlarca kadın adam vuruluyorrr nerde bu basın medya devletttt. Nefir buu bii kız için harcanan milyonlarrr yeter bıktıkk. Olay izmir olay rize olay malatya olay istt hiç kimseden sesss yookk

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Sibel Çakır:

Bulunur sapa sağlam narim kuzum inşallah ??

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Vatan:

kız nerde kız aciklama yapin. anladik zaten aileden biri yapmis o köyden neyi sakliyorsunuz muhtar diyemi bu gizlilik

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murat özkan:

Umarım yanılırız bu işin İçinden gönül ilişkisi çıkmaz ve bu çocuk gördüğü bir durum karşında susturuldu diye düşünüyorum

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BOZKURT_07 null:

basın yinede devrede günlerdir gündemi çok güzel oyaladiniz bu yorumuda onay verirsiniz inşallah .. tamambizde üzüldük merak ediyoruz kardeşimizi eyvallah da kardeşim ülkede bir yandandada cayır cayır iflaslar yaşanıyor onca insan ıssız kaliuor ekonomi bitmiş durumda hepimiz gırtlağa kadar borca batmış durumdayız sokaktaki vatandaşın haberinide yapın deyin ey hükümet yetkilileri vatandaş gırtlağa kadar batti çözüm bulun ?? hiç birşey yapamıyorlarsa sorgusuz sualsiz herkesin banka sicilerini temizlesinler insanlar kredi çekip kurtarsın bari bunu yapın

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Karahan Elmas:

Bence Amca Narin‘n öz babasi !.

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Hasan Turk:

Olay cozuldu cok oldu kimler var yok acele edilmedi tek korkum kiza ne ysptiklari.

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Cafer KILIÇ:

Bence herkes herseyi biliyor ama saklıyorlar narine ne olduğunu

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Serkan Aygun:

Olay basit köyde herkes bibiriyle kızcağızda bunu gördü keşke görmeseydi

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kazasız kul olmaz:

Narin bulmak için Olay yerine. İntikal ediyoruz

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Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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