Piknik dönüşü kaza: Kamyonet sürücüsü tam kusurlu

İzmir'de geçtiğimiz yıl piknik dönüşü meydana gelen ve 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Umut Erol Çetin'in hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, kazaya neden olan kamyonet sürücüsünün 'asli ve tam kusurlu' olduğu belirtildi. Anne Medine Çetin'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

Olay, geçen yıl 20 Mayıs'ta saat 22.45 sıralarında Balçova viyadüğü çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk annesi Medine Çetin, eşi Eren Çetin (37) ve çocukları Begüm (9), Eymen Hasan (13), Yusuf Yiğit (6) ve Umut Erol Çetin (10) ile birlikte gittikleri pikniğin ardından Buca'daki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Anne Medine Çetin'in kullandığı 45 N 6727 plakalı seyir halindeki otomobile, Balçova viyadüğü üzerinde arkadan gelen Dursun Tekgöz yönetimindeki 35 DRL 25 plakalı kamyonet çarptı.

Mezuniyetine günler kala hayatını kaybetti

Hurdaya dönen otomobildeki kazada iki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan baba Eren Çetin ve 4 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mezuniyetine birkaç gün kala Umut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

İkinci duruşmada tahliye edildi

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, tutuklu sanık Dursun Tekgöz hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 29 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında, sanık sürücü Tekgöz tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporu: Kamyonet sürücüsü asli ve tam kusurlu

Dava dosyasına giren bilirkişi heyeti raporunda ise kazanın kusur oranları netleşti. Raporda, sürücü Dursun Tekgöz'ün gece vakti seyir halindeyken dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı, aracının hızını teknik özelliklerine, yol ve hava şartlarına uydurmadığı vurgulandı. Tekgöz'ün dikkatini yeterince seyir istikametine vermediği, virajlara ve viyadük üstlerine yaklaşırken hızını azaltmadığı ve önündeki araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediği belirtildi.

Kamyonetin sağ ön kısmıyla, önünde aynı şeritte ilerleyen Çetin ailesinin otomobiline sol arkadan çarpması neticesinde kazanın meydana geldiği belirtilen raporda, sürücü Dursun Tekgöz'ün asli ve tam kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca otomobil sürücüsü Medine Çetin'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı aktarıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

"Trafik kazası değil, bu bir katliam"

Adaletin sağlanmasını istediğini belirten anne Medine Çetin, "Oğlumu trafik kazasında kaybettim. 5 yaralı, 1 ölü vardı. Buna rağmen o şüpheli sadece 8 ay tutuklu kaldı. Bilirkişi raporunda, 'Sen haksızsın, suçlusun' denmesine rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Bu bence bir trafik kazası değil, bu bir katliam. Ben bunun kaza diye nitelendirilmesini istemiyorum. Mahkememiz, adli tıp raporlarından dolayı Eylül ayına ertelendi. Bu olayın sadece 'olası kast' diye nitelendirilmesini istiyorum, kaza olarak geçmesini istemiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Sadece ben de değil, benim gibi bu trafik kazalarında evladını, kardeşini, annesini, babasını kaybeden belki de nice insanlar var. Adalet sağlandığında benim oğlum geri gelmeyecek ama en azından içimiz bir nebze de olsun soğusun" dedi.

Oğlu Umut'un iki koltuk arasına sıkıştığını aktaran Anne Çetin, şunları kaydetti:

"Aracın kapısını kırdım, diğer çocuklarımı ben çıkarttım ama onu çıkartamadım. İki koltuk arasına sıkıştığı için polisler, ambulanslar geldi. Nefes alıyordu o sıra ama gözü kapalıydı. Diğer oğlumun her yerinden böyle kan geliyordu. İnsan evladının öldüğünü hiç düşünmez, aklına gelmez. Doktor bana 'her şeyi yaptık ama kurtaramadık' dedi. O an zaten benim dünyam yıkıldı. Kıyametin koptuğu an bence o gündü. Ben öyle yaşadım, öyle hissettim."

Baba Eren Çetin ise kazaya karışan kamyonet sürücüsünün cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını istediklerini ifade etti.

"Delillerin mahkemece dikkatli değerlendirilmesini istiyoruz"

Olayla ilgili mahkeme sürecini değerlendiren Avukat Merve Korçak, "Bizim tek beklentimiz, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin yerini bulmasıdır. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda, arkadan çarpan araç sürücüsünün önündeki aracı yeterli mesafede takip etmeyerek trafik kuralını ihlal ettiği yönünde bir tespit yapılmıştır. Aynı zamanda müvekkilim de dosya kapsamında bir mütalaa almıştır. Bu mütalaaya göre de müvekkilimin meydana gelen bu trafik kazasında herhangi bir kusur ihlalinin olmadığı tespit edilmiştir. Biz yargıya güveniyoruz. Ancak bizim isteğimiz, tüm delillerin mahkemece dikkatli değerlendirilmesi ve bu noktada sorumluların adil bir şekilde belirlenmesidir. Bu dosya sadece bir trafik kazası dosyası değil, bir dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek en büyük acılardan bir tanesinin oluştuğunun en büyük göstergesidir. Temennimiz, başka ailelerin bu acıları yaşamaması ve herkesin vicdanını rahatlatacak şekilde adaletin tecelli etmesidir" açıklamalarında bulundu.

Devam eden yargılama sırasında, 29 Ocak tarihinde sanık sürücünün tahliyesi kararıyla bir ara kararın da verildiğine değinen Korçak, "Biz asla bu durumu kabul etmiyoruz. Müvekkillerim aracılığıyla mahkemeye vermiş olduğumuz dilekçeyle beraber, sanığın yeniden tutuklanması yönünde taleplerimiz oldu. Şu anda duruşmamız 17 Eylül'e bırakıldı" diye vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı