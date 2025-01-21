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10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında en son aktarılan bilgiye göre 10 kişi hayatını kaybetti. Otelde kalan müşterilerin, otelin altyapı yetersizliği ile ilgili çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. 12 katlı ahşap oteldeki yangının restoran bölümünde başladığı bilgisine ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.

OTELDE YARGIN MERDİVE YOK MUYDU?

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, otelde mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" şeklinde korku içinde yardım çağrısı yaptıkları duyuluyor. Bu görüntüler sonrası otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

FACİA RESMEN "GELİYORUM" DEMİŞ

Ziyaretçilerin otel hakkında yaptıkları yorumlarda, otelin eski ve bakımsız olduğu, altyapı yetersizliği nedeniyle birçok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıkları belirtildi. Yapılan yorumlarda "40 yıllık müessese kendi tesisine hiç yatırım yapmaz mı? Otel bakımsız. Umarım düzelir" şeklinde ifadeler yer aldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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