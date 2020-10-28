29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin yiğitliği ve Kuvayı Milliye ruhu ile kazanılan milli mücadelenin tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı olduğunu belirtti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu ifade eden Şahin, "Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk Milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizden ve damarlarımızda dolaşan kandan alacağımız kudret ile en büyük görevimizin birlik ve bütünlüğümüzden taviz vermeden daha demokratik bir Türkiye için gereken çabayı göstermektir. Cumhuriyeti korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımız olarak benimsemek ve ülkemizi demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek bizim öncelikli hedefimizdir. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum."

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ise "Bağımsızlık ve özgürlük Türk milletinin en büyük karakteridir." ifadesini kullandı.

Tarihin her döneminde hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sonrası esaret altına alınma isteğinin yine Türk milletinin azim ve kararlılığı ile hüsranla sonuçlandığını belirten Karakan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin destansı bir zaferle sonuçlanması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. En büyük bayramımız olan Cumhuriyetimizin kuruluşunu coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz